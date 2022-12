Drømmeværet varte en dag på østlandet. Solen tilbake neste år.

Det vi i Oslo fikk oppleve av lys og blå himmel 3. juledag, må vi legge oss på minnet så lenge. Et mellomspill med gråvær og holkeføre er de siste prognoser fra meteorologen. Solen kommer trolig frem igjen 1. nyttårsdag.

Ved Bygdøy Sjøbad nyter turgåere sollyset før romjulsdagene beveger oss mot nytt år og nye muligheter.

Vakthavende meteorolog Martin Granerud sier det nærmeste døgnet vil være preget av minusgrader rundt hovedstaden. Men torsdag kan den bli den usikre dagen med mest vær av ymse slag.

Det vil bli sendt ut farevarsel om væromslag. Vi kan vente oss alt fra snø, slaps, sludd og regn i kombinasjon.

Når kuldegradene har islagt fortau og veier, vil en, ny fuktig nedbørsmengde gi vanskelige forhold og glatte underlag, advarer Granerud.

På Sollerudstranda ved Lysaker prøver en turgåer å holde balansen på glatta.

Nyttårsaften

Selve nyttårsaften er fremdeles usikker. Det er ventet et svakt lavtrykk over Oslo. Det kan bli et lettere skydekke over hovedstaden, men når og om dette kan skje, er vanskelig å forutsi.

1. nyttårsdag ser det ut som solen igjen skal skinne i hovedstaden. Men vi har lavtrykk i bevegelse rundt oss på alle kanter inn i det nye året, sier Granerud.

Resten av landet er også preget av akkurat dette.

Utrygge kjøreforhold og vekslende vær ventes på Vestlandet. Sørlandet får mildvær og regn. Trøndelag preges av nedbør og mildvær i nyttårshelgen. På Helgelandskysten ventes snøvær, mens fralandsvind i Nord-Norge kan gi perioder med klarvær.

To turister foreviger hovedstaden fra terassen på Sjøfartsmuseet på Bygdøy.

Ytterst ved Frammuseet på Bygdøy har enslige turister funnet det nordiske desemberlyset.