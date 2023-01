Venner og kolleger tok farvel med Shabana Rehman

Venn og kollega Zahid Ali blir den første av fem nære og bekjente av Shabana Rehman som sier minneord i gravferden tirsdag.

10.01.2023 10:40 Oppdatert 10.01.2023 13:47

Samfunnsdebattanten, frihetsforkjemperen og komikeren gikk bort 29. desember etter knapt ett år med kamp mot kreft.

Regjeringen besluttet i forrige uke å hedre Rehman med gravferd på statens bekostning.

Kulturminister Anette Trettebergstuen og stortingspresident Masud Gharahkhani representerer regjeringen og Stortinget sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Også kronprins Haakon vil være til stede under seremonien.

Hedres

Både Gharahkhani og Trettebergstuen vil tale ved Shabana Rehmans kiste i Oslo rådhus tirsdag.

Deretter skal barndomsvenn Zahid Ali tale. De gikk på barneskolen sammen, senere ble de kolleger.

«Alltid fri», står det på kransen fra familien Rehman.

Stående applaus for Shabana

Venn, komiker og kollega Zaid Ali ba alle gjestene om å gi en stående applaus til Shabana Rehman

Ali holdt minnetale for Rehman, som døde 46 år gammel den 29. desember.

– Som alle komikere elsket også Shabana applaus. Jeg håper derfor alle vil være med på å gi Shabana hennes siste stående applaus, så kraftig at hun hører den. Kan alle reise seg? Takk for alt, Shabana, sa Zahid Ali.

På oppfordring fra komikeren og barndomsvennen Zahid Ali reiste alle tilstedeværende seg for å gi Shabana Rehman en siste applaus i hennes begravelse.

Han mintes hvordan de først ble kjent på barneskolen på 1980-tallet, og at hun utviste et uvanlig mot allerede da. Samtidig pekte han på hennes sårbarheter.

– I de røffeste debattene, der hun ofte fremsto som både sterk, tydelig og kompromissløs, kunne du samtidig ane den bakenforliggende usikkerheten. Hun kunne være livredd for det hun skulle si, og livredd for det hun hadde sagt, men hun sa det likevel.

Ali sier Rehman ble redd for å gå ute blant folk, at kommentarer gikk sterkt inn på henne.

– Hun spøkte ofte om at noen ganger når hun var ute i Oslo, følte hun seg som en dame som gikk rundt i bikini i gatene i Iran.

Erna Solberg: -En dame med utrolig mot

Høyre-leder Erna Solberg kaller Shabana Rehman banebrytende og en dame med et utrolig mot.

– Jeg kommer til å huske henne som en dame med livsglede og utrolig mot. En engasjerende person, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Jeg tenker det hun har lagt igjen, er at hun hadde en sterk, tøff stemme. Og nå har hun også gitt en stemme til dem som lever med uhelbredelig kreft. Så hun har bidratt på mange områder. Vi kommer til å savne henne som person, sier Solberg.

Abid Raja: -Det er en stor person er gått bort

– Ingen har kjempet for frihet på samme måte som Shabana Rehman, sier Venstres Abid Raja.

De to møttes for første gang som 15-åringer da de bodde på samme barnevernsinstitusjon, fortalte Raja til Nettavisen på vei inn til gravferdsseremonien i Oslo rådhus.

Han minnes Rehman som raus og morsom.

– Hun sa aldri nei til dem som søkte kontakt. Hun hadde et stort hjerte, og det er en stor person som har gått bort, sier Raja.

Han viste også til hennes kamp mot negativ sosial kontroll.

– Det er ingen som har kjempet for frihet på den måten hun har gjort.

Vebjørn Selbekk:-Kvinnen ingen kunne målbinde

Shabana Rehman kunne ikke målbindes og la aldri vekt på det som tjente henne, sa Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til TV 2.

– Shabana Rehman er den modigste kvinnen vi har hatt i Norge de siste tiårene. Hun har aldri gitt seg, tross tunge trusler, tross skudd mot restauranten til familien hennes, har hun aldri viket en tomme. Det var kvinnen som ingen kunne målbinde, hun lot seg ikke true til taushet, sa Vebjørn Selbekk.

Redaktøren er særlig takknemlig for at Rehman sto på hans side under karikaturstriden i 2006, da hans daværende avis Magazinet ble kjent over hele verden for å ha trykket karikaturer av profeten Muhammed.

