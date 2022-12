Helsemyndighetene venter influensajul

Vi nærmer oss jul. Samtidig får flere og flere influensa – og det sprer seg i høyt tempo.

Vi har lagt bak oss to år med pandemi. I år kan julen preges av mye influensa.

Ole Alexander Saue Journalist

19 minutter siden

Det er snart tid for ferie, gaver, fet tradisjonskost og besøk av slektninger. Alt dette bringer julen med seg for mange.

Men i år er det ekstra stor sannsynlig at den masete onkelen må ligge hjemme med sykdom.

– Mange vil ha influensa

Årets influensautbrudd er i gang. Rundt jul og nyttår ventes det mye smitte. Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Oppå dette har vi også korona.

– Vi forventer at mange vil ha influensa i julen, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen i FHI til Aftenposten.

To år uten juleinfluensa

– Andelen positive prøver skal bli en god del høyere. Vi er på vei oppover, sier Tønnessen.

Vi har lagt bak oss to år med koronapandemien. I disse årene var influensa fraværende rundt juletider. Derimot måtte mange ligge inne smittet med korona.

Forrige gang vi hadde mye influensa var i vår. Det var et utsatt vinterutbrudd på grunn av korona.

Toppene kommer i julen eller i vinterferien

Vanligvis når vi influensatoppen enten rundt juletider eller i vinterferien.

I år ligger det an til en juletopp.

Det har vi ikke hatt på seks år.

– 2016 er så langt det mest sammenlignbare året. Da gikk influensaen skarpt opp i julen, sier hun.

– Når influensaen først begynner å stige for fullt, går det som regel veldig fort oppover, legger hun til.

Vaksinebom

De fleste av oss tåler influensa godt, og vil bli friske etter noe tids sykdom. Typiske symptomer er feber, hodepine og muskelsmerter.

Gamle personer og personer med underliggende sykdommer, bør imidlertid vokte seg mot å bli smittet.

Selv de som er vaksinert, vil ha relativt stor sannsynlighet for å bli syk, fordi Verdens helseorganisasjon (WHO) ser ut til å ha bommet bommetI februar bestemmes hvilken vaksine som skal lages. Da benytter WHO data fra den foregående sesongen for å spå hvilken variant som vil dominere og som vaksinen må fungere mot. med årets influensavaksine.

Les også Årets influensavaksine gir dårlig beskyttelse mot smitte

Men vaksinen vil trolig være effektiv i å hindre alvorlig sykdom og død. Det er grunnen til at risikopasienter må vaksineres. Og dette haster, mener FHI.

Akkurat nå er det imidlertid store forskjeller i landet. Andelen positive prøver er langt høyere i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag enn Oslo, Innlandet og Rogaland.

– Kos deg i julen

FHI har ingen spesielle juleråd å komme med for å hindre sykdom. Det er de vanlige smittevernrådene:

Ta vaksinene du blir anbefalt.

Hold deg hjemme om du blir syk.

Ha god hånd- og hostehygiene.

Tønnessen oppfordrer imidlertid risikopasienter til kanskje å være litt mer forsiktig enn vanlig.

– Ellers: Kos deg og feire jul som vanlig.

Usikkerhet

En grunn til at influensaen skyter fart nå, er at isoleringen under koronapandemien svekket immunforsvaret vårt.

Det gjør også årets epidemi vanskelig å forutse, ifølge FHI.

– Det er større usikkerhet knyttet til hvor kraftig og langvarig det blir, sier Tønnessen.

Jul i Spikersuppa i Oslo. Beskjeden fra FHI: – Kos deg, feir jul som vanlig, og håp på ikke å bli smittet.

– Stabilt med korona

Det som også gjør denne vinteren spesiell, er at korona sirkulerer samtidig. Slik blir det trolig også i årene som kommer. I år har vi i tillegg mye RS-virus, særlig blant barn under fem år.

Siden slutten av september har antall koronapasienter økt. Forrige uke flatet det imidlertid ut. Dermed kan det se ut til at koronaepidemien er på vei ned igjen, men det er for tidlig å fastslå.

– Det er en del korona nå, men utbruddet er kun svakt økende. Vi kan ikke si om vi har passert toppen, sier Tønnessen.

Stor belastning

Likevel slår FHI alarm i sin siste ukerapport. De skriver at epidemiene øker raskt, og det vil føre til stor belastning på helsetjenesten de kommende månedene. De ramser opp en rekke konsekvenser:

mer sykdom

større sykefravær

flere innleggelser

utbrudd i sykehjem og sykehus

– Selv om korona ikke tar opp så mye kapasitet som tidligere, så kan influensa og RS-virus gjøre sitt, sier Tønnessen.