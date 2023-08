Jordraset på Bagn i Valdres: – Da jeg kom hjem, var det masse blålys. Jeg løp hjem.

VALDRES/OSLO (Aftenposten): Et stort jordras traff boligfelt i Valdres tirsdag ettermiddag. Ett hus ble knust, men ingen var hjemme, ifølge politiet.

Midt i flomskredet måtte Amadeus Skaro Dokken hjelpe nabobarna i sikkerhet. Han sier det var dramatisk. Vis mer

Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 08.08.2023 19:25

Det var likevel svært dramatisk for beboerne i Bagn i Valdres. Da Amadeus Skaro Dokken kom hjem tirsdag ettermiddag, var et jordskred i ferd med å endevende boligfeltet i Bagn i Valdres.

– Da jeg kom hjem, var det masse blålys. Jeg løp hjem. Søsteren min sto i dusjen og hadde ikke fått med seg at det raset, sier Amadeus Skaro Dokken (18).

Raset stanset i bebyggelsen med rundt 50 hus, opplyser politiet. Geologer mener at det er stor fare for nye ras og derfor evakueres nabolaget. I den kaotiske tiden etter raset, var det uklart om noen var savnet. I 17-tiden bekreftet politiet at alle var gjort rede for.

Foto: Cornelius Poppe, NTB Skredet dro med seg ett bolighus i Bagn. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Etter å ha fått søsteren ut av huset, måtte Dokken trå til å hjelpe naboen mens gjørmen raste ned gjennom boligfeltet.

– Jeg måtte hjelpe naboene over all gjørmen, de hadde to barn som vi måtte få over. Det var ganske dramatisk i starten, sier Dokken.

Han sier at det er skremmende mye vann i området, og foreløpig bare stiger og stiger det.

Skredet er 300 meter langt og 50 meter bredt, ifølge politiet.

– Rødt nivå

– Det skal lite til før det kan gi store konsekvenser, sier Bente Wahl, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun snakker om nedbør og ras og flom. Wahl forteller at bakken i de utsatte områdene er mettet. Det betyr at bakken har tatt til seg det vannet den klarer.

– Og det er mye vann i elver og magasiner. Selv om det kommer mindre nedbør nå fremover enn det kom på mandag, så skal det også mindre til før det skjer noe, forklarer hun.

Wahl mener man bør være i høy beredskap særlig i Innlandet og området gamle Buskerud.

– Selv om nedbøren begynner å avta, kan flom og skred komme i ettertid, sier hun.

Wahl forklarer at det kan ta tid før nedbøren materialiserer seg i flom eller skred.

– Bekker skal renne over i mellomstore elver som skal videre nedover.

Hun har en klar oppfordring om at man ikke må slappe av selv om det skal bli mindre regn kommende døgn.

– Følg med på varslene til NVE.

Jordskredvarslingen opprettholder varslene på rødt, oransje og gult nivå, sier Siv Seljesæter, jordskredvakt i NVE.

Faren er ventet å minske utover på torsdagen. Flomvarslene på rødt nivå opprettholdes også, opplyser de i oppdateringen tirsdag klokken 16.

Rødt flomvarsel betyr at man frykter en flom større enn 50-årsflom.

Her er det gått skred

