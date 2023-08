Hvilke tog er innstilt? Disse toglinjene er stengt. Få oversikt over Bane Nor trafikkmeldinger her.

De store vannmengdene fra ekstremværet Hans gir store problemer i trafikken.

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 07:54

Hvilke tog er innstilt?

Flere toglinjer er også stengt. Noen steder er broer vasket vekk, andre steder står sporene fullstendig under vann.

Dovrebanen er stengt mellom Moelv og Støren. Det er stengt for trafikk mellom Moelv og Støren på grunn av de vanskelige værforholdene. Dette vil ta tid, følge er stengt mellomDet er stengt for trafikk mellom Moelv og Støren på grunn av de vanskelige værforholdene. Dette vil ta tid, følge Bane Nor

På Gardermobanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll er det færre spor i bruk ved Eidsvoll pga. flom. Forsinkelser og innstillinger vil oppstå.

Rørosbanen mellom Hamar og Røros er stengt på grunn av været. Ny oppdatering kommer 11.08.2023 kl. 12:00 på mellomer stengt på grunn av været. Ny oppdatering kommer 11.08.2023 kl. 12:00 på Bane Nors sider

Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Hønefoss pga. værforhold. Prognose for åpning er 14. august.

I tillegg er Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Gjøvik frem til 21. august på grunn av arbeid på sporet. Også Sørlandsbanen er stengt mellom Kristiansand og Gjerstad på grunn av arbeid på sporet.

Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger åpnet for trafikk . Banenor melder at du likevel må forvente redusert fremkommelighet.

Raumabanen er åpnet for trafikk mellom Dombås og Åndalsnes.

Ifølge SJ går det i dag ett tog fra Oslo S til Hamar og ett andre veien i dag, men ikke videre nordover.

Stengte veier på grunn av ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans fører til at flere viktige veistrekninger er stengt.

Aftenposten har laget en oversikt over alle stengte veier i Norge akkurat nå hvor du kan se et kart over de stengte veiene.

Få oversikt over alle veiene på vegvesen.no.