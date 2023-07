Lastebilsjåfør omkom etter brokollaps i Olsvik utenfor Bergen

En mann i 50-årene er død etter at en gangbro raste over styrehuset på lastebilen han kjørte. Nærmeste pårørende er varslet.

Store ressurser fra nødetatene på stedet.











Klokken 09.35 fikk politiet en melding om en lastebil som var kjørt inn i en gangbro i Olsvikskjenet utenfor Bergen.

Det ble raskt klart at hendelsen var alvorlig og at fører var fastklemt.

– Broen har falt oppå førerhuset, bekreftet politiets innsatsleder på stedet, Frode Selven til Bergens Tidende.

Klokken 11.27 melder politiet at føreren av lastebilen har omkommet.

– Fører av lastebilen er bekreftet omkommet. Det pågår fremdeles arbeid på stedet av nødetatene og andre. Veien vil bli stengt en god stund fremover, ukjent hvor lenge. Det er omkjøringsmuligheter i området, skriver operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i en pressemelding.

Ulykkens årsakssammenheng er foreløpig uavklart, melder politiet.

– Nærliggende å anta

Politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt sier i 12-tiden til BT at det er gjort avhør av vitner på stedet.

Han sier det var en kran på lastebilen og at den tilsynelatende var oppe ved passering av gangbroen.

– Jeg ser i loggen at det med kranen og at den kan ha truffet broen står anført som et antatt, mulig hendelsesforløp.

– Jeg har ikke sett på avhørene, så vi har ikke så veldig sikre opplysninger om det, selv om det ut fra bildene kan være nærliggende å anta. Det skal være vitner som har sett hendelsen. Jeg vil gjerne få lest de avhørene før jeg sier noe mer konkret, sa Emmerhoff da.

Omfattende arbeid

Politiet fryste åstedet for å kunne gjøre kriminaltekniske undersøkelser.

– Vi oppdaget underveis at personen var død. Dette ble bekreftet av helsepersonell på stedet, sa Selven mandag ettermiddag.

– Det skal gjøres flere undersøkelser her. Skadested må ryddes og kjøretøy må fraktes vekk. Sikringsarbeid vil også bli gjort.

Statens vegvesen sin ulykkesgruppe og Statens Havarikommisjon er varslet og orientert om ulykken.

– Gangbroen må fjernes, og det må inspiseres på begge sider av den, for å se at det ikke er ytterligere deler som kan falle ned, sier Dahl-Michelsen.

Flere vitner





Det er ikke meldt om andre som er skadet. Ingen andre kjøretøy er involvert.

– Enkelte vitner har gitt gode beskrivelser av hendelsesforløpet. Det er ikke snakk om noe grisekjøring her, sier innsatsleder Frode Selven i politiet.



Havarikommisjonen skal hente inn informasjon for å avgjøre om de skal se nærmere på saken.

– Foreløpig har vi vurdert at vi ikke rykker ut på denne ulykken, sier avdelingsdirektør Ingvild K. Ytrehus i vei- og landforsvarsavdelingen.



Ytrehus sier at kranen ved kjøring skal være nede.

– Men det er vanskelig å si noe om ulykken i Bergen når ikke vi ikke vet mer om hendelses­forløpet og de konkrete omstendighetene.

Hunn opplyser at det har vært tilsvarende ulykker tidligere. Konkret nevner hun en hendelse fra februar i år, der en gangbro på E16 ved Sollihøgda ble revet ned da en kranbil kjørte inn i den. Ifølge NTB ble ingen personer skadet i den hendelsen.