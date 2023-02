Losen om KNM Helge Ingstad og tankskipet: – Det skal ikke være mulig å ta feil

Losen på tankskipet Sola TS forsøkte å varsle krigsskipet om at de var på kollisjonskurs. Mandag vitner han for retten.

Fregatten kræsjet i et tankskip og sank natt til 8. november 2018. Rettssaken mot den tiltalte vaktsjefen pågår nå i Hordaland tingrett.

Natt til 8. november skjedde det få trodde var mulig. Helge Ingstad-fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har tiltalt bare én person etter ulykken: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten.

Mandag forklarte losen seg i rettssaken som går i Hordaland tingrett. Han hjalp til med å navigere tankskipet ulykkesnatten. Fire minutter før kollisjonen oppdaget losen at de var på vei mot KNM Helge Ingstad.

Den 50 år gamle losen ga i sin vitneforklaring uttrykk for forbauselse over at mannskapet på krigsskipet ikke forsto at de var på vei mot et tankskip. Han sa det var vanlig å gå med dekksbelysning.

– Det skal ikke være mulig å ta feil, sa losen.

– Jeg har sett hundrevis av oljetankere med dekksbelysning. Jeg har aldri hørt om at båter er i tvil om at det er en båt. Det er første gangen jeg har hørt om om dette, la han til.

Uttalelsen falt etter at aktor Benedikte Høgseth hadde brukt mye tid på å få ham til å forklare hvilke lanterner som var i bruk på oljetankeren da den la seg ut i Hjeltefjorden.

Utsjekk ikke etter reglene

50-åringen hadde arbeidet som los siden 2007. Han og hadde rundt åtte års erfaring med å bistå tankskip inn og ut av Stureterminalen da ulykken skjedde.

Han bekreftet overfor Høgseth at overleveringen mellom kapteinen og losen denne natten ble ikke gjennomført i henhold til reglene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO. Dette kom frem i en rapport som ble sitert av aktor.

På spørsmål om dette hadde noe å si for det som skjedde utover natten, svarte han:

– Overhodet ikke.

Losen forklarte at han ikke hadde som oppgave å styre inn- og utzooming av radar. Han hadde heller ikke myndighet til å overstyre kapteinen på tankskipet.

– Hvis det er fare for liv helse og miljø, kan jeg gjøre tiltak. Men det er han som har siste ordet, sa losen.

Unaturlig å krysse fjorden

Tidligere i rettssaken sa den tiltalte vaktsjefen i sin forklaring at han mente det var mest naturlig at motgående skip fra Stureterminalen først krysset fjorden, for så å legge godt til høyre i leden på vei nordover.

Losen mente en slik fremgangsmåte ville være unaturlig ved manøvrering av store tankskip. Det kom også tre andre fartøyer lenger sør. De var også på vei nordover. Losen ville ikke ligge for langt styrbord og komme nær dem.

– Alle båter ligger babord, sa han om plasseringen til Sola TS i leden.

– Vi vil ha mest mulig vann foran baugen. Det er tungt å stoppe så store båter, la han til.

Høgseth viste til regelverket for frakt av farlig eller forurensende last på tankskip, der det heter at skipene skal følge korteste led til åpent hav.

Advarte med morselampe

Klokken var 03.50 da losen oppdaget at et fartøy var på vei mot dem. Det var da ca. fire nautiske mil (ca. 7 km) mellom de to skipene.

– Jeg så ham først på lanternene, sa han.

Fregatten hadde da en fart på ca. 17 knop.

– Den kom raskere enn normalt, sa losen.

Han anslo vanlig fart i fjorden til 12 knop.

– Jeg forsto at det ville bli en nærsituasjon hvis det fortsatte sånn, sa han.

Men han visste ikke navnet på skipet. Det var fordi Helge Ingstad hadde slått av det automatiske identifikasjonssystemet, kalt AIS.

Losen sa han gikk på radioen tre ganger og presenterte seg og skipet. Men han fikk ikke kontakt med båten som kom sørover. Han spurte Fedje sjøtrafikksentral om opplysninger om fartøyet.

Mannskapet tok i bruk en varsellampe, en såkalt aldislampe, for å kalle opp skipet via morsesignaler. Ifølge losen responderte det motgående skipet da med å legge styrbord, slik at begge lanterner ble synlige.

Halvannet minutt før kollisjonen, kalte losen opp det møtegående skipet.

– Er det du som kommer her?

På lydloggen fra Fedje sjøtrafikksentral hører man losen på tankskipet Sola TS si: «Helge Ingstad, hører du Sola TS?»

Vaktsjefen på Helge Ingstad: «Helge Ingstad»

Losen: «Er det du som kommer her?»

Vaktsjefen: «Ja, det stemmer».

Losen: «Du må svinge styrbord med en gang».

I politiavhør har losen forklart at det ikke var tid til noe dill-dall, og at kommunikasjonen derfor var ordknapp.

I retten mandag forklarte losen at han opplevde situasjonen som tidskritisk.

– Det var best å bare be han svinge styrbord, sa han.

Vaktsjefen på Helge Ingstad, som nå er tiltalt i saken, trodde det var et annet fartøy som ba dem om å flytte på seg.

Han var overbevist om at Sola TS var noe landfast. Ikke et skip.

Preben Ottesen var sjef på Helge Ingstad da ulykken skjedde i 2018. Forrige uke forklarte han seg for retten.

– Mitt ansvar

Forrige uke fortalte skipssjefen på Helge Ingstad om den dramatiske natten. Preben Ottesen var krystallklar på hvem han mener hadde ansvaret:

– Det er jeg som har ansvaret for absolutt alt som skjer på denne båten her. Om kokken skjærer seg i fingeren eller vi kræsjer i et tankskip. Skal jeg være helt ærlig, sliter jeg med å akseptere at han sitter der, og jeg sitter her. Det er mitt ansvar alt sammen, sa Ottesen.

Han henviste til den tiltalte vaktsjefen som sitter ved siden av ham med sine forsvarere. Tiltalte risikerer tre år i fengsel.

Konflikten i saken dreier seg nettopp om hvem som skal bære ansvaret for kollisjonen. Aktoratet mener vaktsjefen styrte skipet og dermed er ansvarlig. Forsvarerne mener ulykken skjedde på grunn av en systemsvikt.