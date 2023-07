Dødssyke Alf (34) må selv dekke assistentenes reisekostnader på ferie: – Vet ikke hvor mange sommerferier vi har igjen sammen

Alf Brun må ut med minst 70.000 for tre dager med sommerferie i Norge og Sverige. Kommunen skylder på stram økonomi.

ALS-syke Alf Brun (34) må selv dekke reisekostnadene til assistentene sine. Vis mer

Alf Brun reiser som mange andre nordmenn på ferie denne sommeren. I helgen var han i Göteborg for å oppleve Coldplay. Senere i sommer skal han til Kristiansand sammen med familien.

Men Alf er ikke som andre nordmenn. I 2016 fikk han nemlig påvist den sjeldne nervesykdommen ALS ALSAmyotrofisk lateral sklerose (ALS). Nervesykdom som forårsaker muskelsvinn. Sykdommen kan ikke kureres. I mange tilfeller medfører sykdommen utbredte lammelser og død i løpet av få år. Kilde: Store norske leksikon.. Han kan hverken snakke eller bevege seg.

Selv det å puste er en utfordring han ikke klarer uten hjelp. Kanskje har Alf bare måneder igjen å leve.

Det gjør ferieturen ekstremt krevende. Alf trenger å ha med seg fire forskjellige assistenter og masse ekstrautstyr når han reiser på ferie. Assistentene leier han gjennom selskapet Ecura.

Alf og kona Anna fikk forrige uke oppleve favorittbandet Coldplay live. Vis mer

Fikk drømmemøte

I fjor høst ble Alf og familien rikskjendiser da de reiste til København. Der fikk de oppleve et drømmemøte med selveste Erling Braut Haaland og Manchester City. Den gangen dekket Ecura ekstrakostnader for diett og lønn utover normal arbeidstid.

Transport og overnatting for assistentene dekket imidlertid Alf og hans familie selv.

Denne sommeren er ting annerledes. Da Alf ga beskjed til assistentleverandøren at han har begynt å planlegge ferien, fikk han beskjed om at han selv måtte dekke lønn utover arbeidstid og diett til assistentene.

Det innebærer at Alf av egen lomme må dekke diett for 4 assistenter, rom til assistentene og leiebil til utstyret Alf er avhengig av.

Det blir fort veldig dyrt. Alf estimerer at de totale kostnadene for én natt i Göteborg og to netter i Kristiansand ender på minst 70.000 kroner.

I fjor høst fikk Alf oppleve favorittlaget Manchester City på nært hold. Den gangen dekket Ecura ekstrakostnadene. Vis mer

– Fratar meg mulighet for ferie

Aftenposten har fått innsyn i kontrakten for bo- og omsorgstilbud mellom Ecura og Hole kommune, der Alf er bosatt.

I kontrakten står det at tjenestemottager dekker aktiviteter, ferieopphold og andre særlige personlige behov selv. Det betyr at Alf er den ansvarlige for å dekke disse kostnadene.

– Så med disse vilkårene, gjør de det i prinsippet så dyrt å dra på tur at de fratar meg muligheten til å dra på ferie. Dette gjelder ikke bare for meg, men flere i samme situasjon som meg, forteller han.

Han understreker at han er veldig fornøyd med assistentene som følger ham opp.

Aftenposten har også fått se den interne skriftlige avtalen mellom Alf og Ecura for kostnadene knyttet til ferieturen til Göteborg. Den understreker at det er Alf som må dekke påløpende kostnader Ecura har knyttet til turen.

Kommunen svarte ikke

Ettersom Alf ikke kan bevege seg, må han bruke et avansert dataprogram for å skrive på mail til kommunen gjennom å bruke øynene.

28. juni tok Alf opp saken med kommunen. Kommunen svarte aldri på Alfs henvendelse.

–Det verste er at de tar fra oss gleden med å glede oss til sommerferie. Vi vet ikke hvor mange sommerferier vi har igjen sammen. De glemmer brukeren, og det ser ikke ut som de bryr seg. Det er en enorm mental påkjenning for oss.

Det sier Anne Brun Syversen, konen til Alf.

Aftenposten har nylig laget en dokumentarfilm om den tidligere proffbokseren Nils Arne Morka og hans kamp mot ALS-sykdommen.

Helse-Norge skriver på sine hjemmesider at det pr. i dag ikke finnes noen behandling som kan stanse sykdomsutviklingen ved ALS eller reparere nervecellene.

– Det er utrolig slitsomt. Jeg kommuniserer med øynene, så det tar tid og krefter å skrive og svare på e-poster. Da føles det også ganske nedverdigende at jeg ikke får svar, forteller Alf.

Kommunen kjenner til saken

Kommunalsjef i Hole kommune, Rikke Marie Dybdal, sier til Aftenposten at de er kjent med saken, men at det med en stram kommuneøkonomi ikke er rom for å innvilge tjenester utover det som er lovpålagt. Dermed heller ikke støtte til ferieturer.

– Hole kommune mener at oppsett av ferietur og merkostnader må skje i dialog med tjenestemottager og de som yter tjenesten, skriver Dybdal i en e-post.

Hole kommune bekrefter at det bare er Alf som har kontaktet kommunen med ønske om støtte til ferietur. De kan likevel ikke prioritere søknaden, ifølge kommunalsjefen.

– Kommunen selv og ordfører sitter ikke på noen ekstra penger som kan tildeles, sier Dybdal.

Hun utdyper:

– Om det skal skje en endring, må det i så fall skje fra et høyere hold, som fra helseministeren. Hole kommune har ikke et eget feriefond, men det er ulik praksis fra kommune til kommune, forteller Dybdal.

Kommunalsjef i Hole kommune, Rikke Marie Dybdal Vis mer

Aftenposten har konfrontert Hole kommune med kritikken fra Alf om at han aldri fikk svar på e-posten han sendte 28. juni.

– Kommunen oppfattet mailen 28. juni som en ytring, den begynner med: Jeg vil bare informere om ... og avsluttes med: Måtte bare si ifra, sier Dybdal.

Dybdal bekrefter også at Alf tok kontakt med Hole kommune i forbindelse med saken, men at de oppfattet mailen fra Alf sendt 28. juni som en ytring, og derfor ikke besvarte den. De har imidlertid hatt generell kontakt med Alf om finansiering og planlegging av ferien til Alf og hans familie på telefon og mail.