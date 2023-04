Kritiserer uklar lov: – Ingen pasienter vi har møtt, forstår om de har rett til utenlandsbehandling.

Vag, uklar, vanskelig å forstå. Kreftforeningen mener det haster med å endre loven om pasienters rett til utenlandsbehandling. Helsedepartementet er ikke enig.

Han brukte sparepengene på utprøvende behandling i utlandet. Den ga svært god effekt. Men han må likevel betale selv for oppfølgingsbehandling.

Aftenposten skrev nylig om «Lars» som fikk avslag på å få dekket kreftbehandling i Tyskland. Han og familien brukte sparepengene sine og betalte 900.000 kroner for den avanserte behandlingen. Norge har ikke dette tilbudet.

For Lars hadde den sterke, intravenøse strålebehandlingen svært god effekt. Svulstene ble slått tilbake. Både hans behandlende lege og Ekspertpanelet rådet Oslo universitetssykehus til å dekke videre behandling.

Men Utenlandskontoret på OUS sa nei. Klage på avslaget er sendt videre til Klagenemnda for utenlandssaker.

Kreftforeningen har lenge påpekt at hverken pasienter, klinikere eller andre forstår lovteksten om utenlandsbehandling i dag. De mener saken til Lars understreker behovet for en endring av regelverket.

– Behovet er akutt

Kreftforeningen hjelper alvorlig syke mennesker som lurer på om de har rett til behandling i utlandet. De har 10–20 slike saker i året. Behovet for en klargjøring av dagens lovbestemmelse er akutt, mener Kreftforeningen.

Det er særlig en paragraf i Pasient- og brukerrettighetsloven, § 2-4a, annet ledd, § 2-4a, annet ledd,Den lyder slik: Pasient har rett til å få utgifter til helsehjelp som mottas i utlandet helt eller delvis dekket dersom pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og det ikke finnes et tilbud i riket eller helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn den helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge som Kreftforeningen mener er vag og uklar.

Det har de skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet om. Rett før påske hadde de et møte om saken.

Teksten i selve paragrafen ser ved første øyekast enkel og grei ut. Problemet er at det klare språket ikke blir fulgt i praksis, ifølge Kreftforeningen.

For å finne ut om man har rett til behandling i utlandet, må man som pasient og helsepersonell sette seg inn i minst fem andre bestemmelser i loven, forarbeider til loven, prioriteringsforskriften og relevant EØS-rett.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Kreftforeningen påpeker at de har til gode å møte en eneste pasient som har forstått om de har rett til behandling i utlandet eller ikke.

– Dermed vet man ikke om man skal kjempe for å retten oppfylt. Eller forsone seg med at man ikke kan få behandling i utlandet, påpeker generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Erfaringen vår er at utenlandskontorene og klagenemnda ikke ser ut til å ha fått med seg at den aktuelle bestemmelsen skal tolkes basert på EØS-retten. Dermed blir bestemmelsen tolket feil eller for strengt, sier hun.

Kreftforeningen mener det kan oppstå feil som kan ha klare paralleller til Nav-skandalen. Nav-skandalen.Trygdeskandalen kom for en dag i 2019. Flere personer ble uriktig dømt for trygdesvindel, minst 2400 trygdemottakere fikk urettmessig krav om tilbakebetaling. Dette skyldtes at Stortinget, domstolene og forvaltningen hadde tolket EØS-regelverket feil. Saken gjaldt personer som hadde mottatt sykepenger,arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de oppholdt seg i andre land i EØS-området.

Departementet er ikke enig

Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det er behov for en revisjon av bestemmelsen.

De er ikke enig med Kreftforeningen i at det er nødvendig med en klargjøring når det gjelder EØS-bestemmelsene. Det skriver departementet til Aftenposten.

De mener at regelverket er i samsvar med EØS-retten og at det også sikrer at EØS-retten har forrang.

– For oss er det uforståelig at HOD ikke vil bidra til å klargjøre dette, sier Stenstadvold Ross.

– Om de ikke vil endre loven, burde de i det minste komme med et rundskriv om hvordan bestemmelsen bør tolkes.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier at de tar kritikken om at regelverket er vanskelig å forstå, på alvor.

– Kreftforeningens innspill om at mange regler over tid har gjort det vanskelig å se en sammenheng, er et godt innspill, sier han.

Bekeng viser til at regjeringen nylig fremmet en lovproposisjon hvor det er foreslått endringer i rettighetsbestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven. Det er blant annet gjort for at det skal bli lettere å forstå hva pasientrettighetene knyttet til pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten omfatter.