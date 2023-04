Flere kollisjoner og tog fra Bergen strandet på Myrdal

Onsdag er påskens store utfartsdag. I Oslo har det vært flere kjedekollisjoner, og toget fra Bergen til Oslo står fast.

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Finse. 350 passasjerer som skulle til Oslo, står fast.

05.04.2023 15:07 Oppdatert 05.04.2023 18:07

Det er ikke bare biltrafikken som ikke går på skinner. Klokken 13.21 meldte Bane Nor at toget fra Bergen har stanset på Myrdal på grunn av et strømbrudd i Finsetunellen.

De 350 passasjerene er nå på Myrdal stasjon, hvor toget har stanset.

Pressevakt i Vy Siv Egger Westin sier til NTB at det ikke er mulig å kjøre buss til Finse stasjon.

– Derfor venter vi til vi vet hva Bane Nors prognose for åpning er, før vi tar en beslutning på hva vi gjør videre. Hvis det tar lang tid eller er uvisst når de kan åpne, må vi vurdere alternativer, sier hun.

I 16-tiden skriver BT at de som ønsker det nå kan ta toget til Voss og videre tilbake til Bergen.

Bane Nor meldte at de jobbet med å feilen og at estimert åpning ville bli klokken 18.

Litt etter klokken 18 gikk toget videre til Bergen.

Trafikkuhell førte til kaos

Allerede i 12-tiden ble det meldt om at biltrafikken tok seg opp rundt Oslo.

Tidligere i dag har det vært to kjedekollisjoner på E6 på vei ut av Oslo, noe som førte til saktegående kø.

På E18 ved Drammen var det i 13-tiden en kjedekollisjon som førte til tett trafikk i timene som fulgte.

Vegtrafikksentralen ber alle trafikanter som skal til påskefjellet, om å ta det med ro.

– Man må ta det med ro og beregne god tid for å ikke lage noe trøbbel for deg selv eller andre. Det kan få store konsekvenser, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Selv om det er ventet mye biler på veiene, tror Dahl at vi vil unngå de lange køene.

– Det er vanskelig å si når folk reiser. Noen må jo på jobb, men samtidig så er været fint, både her og i fjellet. Jeg tror at vi vil oppleve spredt trafikk, særlig mellom klokken 13 og 18. Det er vanskelig å anslå, sier trafikkoperatøren.