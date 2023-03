For tre år siden ble han smittet av korona på skiferie i Ischgl. Livet ble ikke det samme etterpå.

Koronasmitten brøt løs i alpeparadiset Ischgl i mars 2020. Skituristene brakte smitten hjem til Norge – og 45 andre land. Nå har 121 personer gått til massesøksmål, deriblant tre norske.

Morten Hærnes (55) fra Vestby i Follo orker i dag bare å jobbe ca. 20 prosent etter at han ble smittet i skiparadiset Ischgl. 5. mars for nøyaktig tre år siden reiste han hjem til Norge med koronasmitte.

Ischgl i Østerrike ble kalt «Alpenes Ibiza». Men for mange av skituristene som befant seg i det østerrikske alpeparadiset i Tirol, utviklet oppholdet seg til et mareritt. I overfylte afterski-barer ble tusenvis av skiturister smittet i episenteret for koronautbruddet.

Rundt 700 norske turister på vinterferie ble smittet i februar/mars 2020. Da Norge stengte ned 12. mars 2020, hadde 50,2 prosent av alle påvist smittede et fellestrekk: De hadde vært på ferie i Østerrike.

