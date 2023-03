Festaften i London med kronprinsparet i storform

I kveld er kronprinsparet på storslått mottagelse for næringslivet i Lindley Hall i Westminster i London.

Kronprinsessen er iført britisk design da hun ankommer mottagelsen - en kjole fra Vampires Wife.

01.03.2023 22:51

Under oppholdet i London har kronprins Haakon stått for åpningen av en stor konferanse for norske og britiske næringslivsaktører innen blant annet energi, teknologi og finans.

400 bedrifter deltar på næringslivskonferansen. Mottagelsen fant sted i Lindley Hall. Det store eventlokalet er kjent fra musikkvideoen til megahiten «As it was» fra popikonet Harry Styles. Den ble gitt ut i 2022 og toppet hitlistene i 45 land.

Kronprinsessen har valgt å kle seg i britisk design under besøket i Storbritannia. Som en gest til vertskapet. Tidligere onsdag hadde hun på seg en kjole fra det London-baserte motehuset Lisou.

Torsdag møter det norske kronprinsparet prinsen og prinsessen av Wales. Det norske kongehuset har sterke bånd til Storbritannia og ser på hverandre som familie.

Ambassadør Wegger Strømmen tar i mot kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon til fest i Lindley Hall. På mottagelsen serveres det norsk sjømat. Britiske og norske bedrifter mingler. Det nye norske stjerneskuddet Metteson opptrer. Kronprinsparet er i toppform og koser seg. Kronprinsparet holder tale sammen og forteller om gode minner fra tiden som studenter i London for tyve år siden.

Tidligere på dagen sto kronprinsesse Mette-Marit for åpningen av et bransjetreff for britiske bokhandlere, forleggere, oversettere og kulturjournalister i den norske ambassadørens residens i Kensington.