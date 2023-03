Kvinne i 60-årene solgte åtte kilo kokain.

Kvinnen i 60-årene møtte to litauiske menn ved kongens bolig i Bergen høsten 2020.

Høsten 2020 møtte en kvinne i 60-årene to yngre menn ved Gamlehaugen på Fjøsanger.





01.03.2023 18:23

Hun har arbeidet som helsearbeider og er nå dømt i Hordaland tingrett. Retten mener bergenskvinnen var en del av en organisert kriminell gruppe sammen med to litauiske menn i 20- og 30-årene.

Fra 2019 til 2022 innførte og solgte de åtte kilo kokain. De hadde et tett og eksklusivt samarbeid, skriver retten.

Ifølge kvinnen møtte de to mennene opp på døren hennes sommeren 2019. De ville ha kontakt med sønnen, men det endte med at hun begynte å selge kokain for dem, sa hun i retten.

180.000 kroner for 300 gram

Retten mener den eldste mannen hadde en lederrolle og skaffet kokainen, mens den yngste tok imot og leverte det til kvinnen. Hun solgte det videre i store kvantum.

Gamlehaugen var ett av stedene der stoffet ble overlevert til henne. Stedet er kongens offisielle residens i Bergen og ligger ved Nordåsvatnet.

Her møtte hun mennene fire ganger høsten 2020. Hun kjøpte rundt 1,2 kilo kokain. En gang betalte hun 180.000 kroner for 300 gram, ifølge dommen.

Kallenavn og dekkleilighet

«De tiltalte har vært dyktige til å holde seg unna lovens lange arm.

Måten saken ble oppklart på er spesiell», skriver retten.

Det ble blant annet leiet dekkleilighet i falskt navn for å håndtere stoffet. Mennene hadde fokus på ikke å etterlate DNA.

De hadde egne telefoner tilknyttet kommunikasjonsplattformen SkyEcc. De brukte kodenavnene Joe, Ralf og Norberg, ifølge dommen.

513 brukere i Norge

SkyEcc var mye brukt av kriminelle, men belgisk, fransk og nederlandsk politi klarte å knekke plattformen og gjenskape meldingene. 513 brukere ble sporet til Norge, ifølge dommen.

Bergenspolitiet startet etterforskning høsten 2021, og de tre ble pågrepet i januar 2022.

Aktor ba om fengsel i ni og et halvt år for kvinnen, men retten mente passende straff var seks år og ti måneder. Fire år gjøres betinget med prøvetid på fem år.

Det betyr at hun skal sone to år og ti måneder hvis hun ikke begår nye straffbare forhold.

Må betale 600.000

Retten vektlegger at kvinnen har hatt en svært vanskelig barndom og selv har vært rusavhengig. Hun tilsto straks og gjorde politiets arbeid enklere. Hennes behandler mener en lang fengselsstraff vil være ødeleggende.

– Jeg har ikke gjennomgått dommen med min klient, men ser at retten har kommet betydelig nærmere vår påstand enn aktors, sier advokat Maria Hessen Jacobsen.

600.000 kroner inndras fra kvinnen.

Kvinnen og den eldste mannen er også dømt for å ha kjøpt 1,7 kilo amfetamin i Rogaland i februar 2021.

Nektet skyld

Aktor ba om fengsel i åtte og et halvt år for den yngste mannen, men straffen ble syv år og fire måneder.

Advokat Usama Ahmad forsvarer ham og er fornøyd med straffeutmålingen. Likevel utelukker han ikke anke.

– Vi opplever at vi er blitt hørt med våre argumenter. Nå skal vi bruke de neste to ukene på å gå grundig gjennom dommen.

Fra yngstemann inndras 260.000 kroner.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer eldstemann, som ble dømt til fengsel i ni og et halvt år. Han nektet straffskyld. Det har ikke lyktes BT å få kontakt med Storrvik.

Fire millioner kroner inndras fra eldstemann, ifølge dommen.