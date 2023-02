Nå vil «alle» ha en bit av denne bollen. Forsøkt solgt til skyhøye priser

Bollen «Oskars trippelsjoko» tar av i sosiale medier og blir forsøkt solgt til 1000 kroner på Finn.no. Salget av slike høyt etterspurte dagligvarer går dårlig og er mest gimmick, forteller nettstedet.

Sjokoladebollen «Oskars trippelsjoko» er på kort tid blitt populær.

26.02.2023 07:00

Mandag denne uken dukket bollen «Oskars trippelsjoko» opp i norske butikkhyller. Det er influenseren og tiktokeren Oskar Westerlin (24) og Bakehuset som står bak bollen.

Den er på kort tid blitt svært populær. Spesielt blant de unge som har fanget opp bolletrenden på Tiktok.

I Sarpsborg har unge bolleelskere stått i kø klokken sju om morgenen for å sikre seg sjokoladebollen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. I Møre og Romsdal opplever butikker at produktet blir utsolgt etter noen få timer, ifølge avisen Driva. Butikkene har sett seg nødt til å bestille mer boller.

En Kiwi-butikk i Fredrikstad opplever også høy interesse. Butikken forteller til Fredriksstad Blad at en mor ringte for å holde av bolder til dagen etter. Da hadde nemlig sønnen hennes bursdag.

Det var lørdag tomt for «Oskars trippelsjoko» på Kiwi på St. Olavs plass i Oslo.

Forsøkt solgt til 1000 kroner på Finn

Sjokoladebollen selges i butikkene Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Da Aftenposten dro på bollejakt i Oslo sentrum lørdag formiddag, var det flere Kiwi-butikker som var utsolgt for bollen.

Vi fikk til slutt napp på Kiwi i Storgata.

Bollen koster 18.90 kroner. Men på nettstedet Finn.no blir boller forsøkt solgt til mye høyere priser. Lørdag formiddag lå det 75 annonser med bollen ute på Finn.no.

Prisene på bollene varierte da mellom 30 kroner og 1000 kroner. Tilstanden blir beskrevet som «ny».

«Nå er bolla utsolgt flere steder. Frykt ikke, jeg har fortsatt 3 igjen», skriver én selger.

«Det er mæææd mye sjokolade så vær forberedt», advarer en annen.

En kvinne i Romerike hevder å ha tjent 231 kroner på å selge bollen på Finn, ifølge Romerikes Blad.

Finn:– Blir mest en gimmick

Det er ikke første gang dagligvareprodukter som blir utsolgt i butikkene, selges på Finn. Det samme skjedde i 2021 da den røde saften Fun Light julebrus kom. Den dyreste flasken kostet 21.500 kroner på Finn.

Da produksjonen av det populære krydderet Gastromat stanset, var det flere som la krydderet til salgs på Finn for opptil 2500 kroner.

– Når det er sagt, går salget av slike varer dårlig på Finn. Det blir mest en gimmick gimmicket påfunn for å vekke oppmerksomhet., sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn til Aftenposten.

Hun understreker at bollene er å få tak i butikken hver dag.

– Av de annonsene vi har sett på, så er det ingen som er solgt. Prisene er for høye, og det er ferskvare, sier Glomlien.

Westerlin: – Noe stivt

Også Oskar Westerlin har fått med seg Finn-hysteriet.

– Folk ser businessmuligheter der det er mulig, det liker jeg! Men synes 3000,- for en bolle var noe stivt da, hehe! skriver han i en SMS til Aftenposten.

Westerlin skiver videre at de per nå er tomme for ingredienser, men at alle vil få mulighet til å finne bollen i sin nærbutikk på et tidspunkt.

– Bollen burde nytes fersk, så anbefaler folk å heller vente til vi er klare for produksjon igjen! skriver han.

Bakehuset bekrefter at bollene har selger godt.

«Salget av bollene har gått bra. Vi har fått mye omtale om bollene, som bidrar til godt salg», opplyser Gry Thomsen, markedsdirektør i Bakehuset til Aftenposten.

