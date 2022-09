Var Matapours Oslo-angrep terror? For første gang har retten sagt hva de mener.

Oslo tingrett mener innhold på drapsmannens mobiltelefon gir grunn til mistanke.

Lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet 21 andre utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. Han ble pågrepet av sivile etter kort tid.

20. sep. 2022 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer og skadet 21 utenfor de to pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum 25. juni. Han var bevæpnet med en maskinpistol og en pistol da han gikk til angrep.

Han nekter å forklare seg for politiet. Derfor er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om det som skjedde. I alle fall for offentligheten. To av dem er: Hva var motivet for å angripe? Og var det et terrorangrep?