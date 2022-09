Lærerne mener denne mannen kan løse streiken. Han legger all skyld på lærerne.

Tor Arne Gangsø i KS avviser at han sitter med nøkkelen til å løse lærerstreiken.

Frem til nå har han sagt minst mulig. I dette intervjuet sammenligner KS-direktør Tor Arne Gangsø (61) lærerstreiken med et middagsselskap der de andre gjestene har spist opp maten før du kommer.

19 minutter siden

Over 8000 lærere er nå i streik landet over. De siste ukene har Utdanningsforbundets leder vært ute i mediene og forsvart streiken. Motparten er arbeidsgiveren KS (tidligere kjent som Kommunenes sentralforbund). De har knapt gitt lyd fra seg offentlig.

Til tross for at han var ønsket, dukket ikke Tor Arne Gangsø opp i Debatten på NRK tirsdag kveld. Gangsø er direktør for arbeidsliv i KS. Han er forhandlingsleder i denne streiken.

Nå snakker han ut i Aftenposten. Og beskjeden til lærerne er krystallklar: Han har ikke én krone mer å gi.