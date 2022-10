22 innsatte løslatt fra fengsel etter feilbehandling om bøtesoning

Riksadvokaten ba i forrige uke påtalemyndigheten om å løslate innsatte som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag. Nå er 22 innsatte løslatt, skriver VG.

Illustrasjonsbilde.

NTB/Aftenposten

12 minutter siden

– Samtlige ble løslatt sist fredag, skriver avdelingsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet i en epost til avisen. arrow-outward-link

Bakteppet er en kartlegging fra de regionale statsadvokatembetene av praksisen for bøtesoning.

VG skriver at organisasjonen Gatejuristen reagerte på praksen. Det skjedde etter at Riksadvokaten hadde instruert politiet om å stoppe straffeforfølging av rusavhengige som ble tatt med brukerdoser med narkotika.

Likevel ble rusavhengige som lever på sosialstønad sendt i fengsel.

Gatejuristens jurist Marthe Engøy sier til VG at en rusavhengig, voksen mann ble innkalt til å sone 50 dager i fengsel fordi han ikke kunne betale en bot på 25.000 kroner for oppbevaring av noen gram narkotika. Mannen lever på 7000 kroner i måneden.

Kartleggingen fra statsadvokatembeetene avdekket at slike saker i stor grad oversendes Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff. Det skjer uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven.

Saker om bøtesoning har i stor grad blitt mangelfullt behandlet. Riksadvokaten har pålagt påtalemyndigheten å gjennomføre umiddelbare tiltak.

– Saker der soning ikke ennå er påbegynt, skal gjennomgås slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt, sa assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

– Omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere, sa hun.