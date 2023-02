Ukrainas president takket det norske folk for hjelpen til Ukraina

Nansen-programmet for Ukraina ble torsdag morgen lagt frem i Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var med på videolink og takket Norge for milliardstøtten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var med i Stortinget på videolink. Han takket Norge for den støtten som de har lovet landet. Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har vært viktig i konstruksjonen av den 75 milliarder store hjelpepakken til Ukraina.

16.02.2023 08:47 Oppdatert 16.02.2023 10:10

– Det norske folk. Jeg er takknemlig overfor dere alle og for deres avgjørende og urokkelige støtte, understreket Zelenskyj da han talte til regjeringen og lederne for stortingspartiene torsdag morgen via videolink.

Det var i forbindelse med fremleggelsen av Norges nye støttepakke til Ukraina. 75 milliarder kroner, fordelt på fem år.

Zelenskyj kalte hjelpen «historisk».

– Dette gjør begge våre land sterkere, sa Zelenskyj, som også henvendte seg direkte til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap):

– Jeg takker deg for dette viktige internasjonale eksempelet på motstandskraft som nå settes av Norge.

F.v.: Marit Arnstad (Sp), Olaug Bollestad (KrF), Guri Melby (V), Sylvi Listhaug (Frp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), Audun Lysbakken (SV), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Irene Ojala (Pasientfokus) og Rigmor Aasrud (Ap) under fremleggelsen av den politiske enigheten om Ukraina-programmet i Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar digitalt.

Forplikter neste regjering

Pakken har fått navnet Nansen-programmet for Ukraina, oppkalt etter Fridtjof Nansen. Nansen drev blant annet humanitært arbeid i Ukraina på begynnelsen av 1920-tallet.

I år skal halvparten av pengene gå til våpen til Ukraina. Resten skal gå til humanitær hjelp.

– Den inkluderer militær støtte til Ukrainas legitime selvforsvar, kortsiktig sivil, humanitær støtte og bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig, sa Støre.

Høyre-leder Erna Solberg sa at det var et enkelt valg for partiet å si ja til støttepakken. Både hun og Støre understreket viktigheten av at den varer i fem år, forbi neste stortingsvalg.

– Ukraina trenger forutsigbarhet og å vite at vi står sammen med dem, sa Solberg.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var ikke til stede torsdag. Rødt støtter ikke hjelpepakken fordi partiet ikke vil gi våpen til Ukraina.

– Rødt sa ikke nei til å inngå i et Ukraina-forlik. Vi ønsket hele veien å inngå i størstedelen av avtalen, skriver Moxnes i en e-post til Aftenposten.

– Dette fikk vi nei til, understreker han.

Takket for luftvern og panservern

Zelenskyj minnet om at han talte i Stortinget også i mars i fjor. Han understreket at det var én stor forskjell mellom situasjonen da og situasjonen nå: Tillit.

– Forskjellen fra den gangen og situasjonen vi står i nå, er at vi nå har tillit til at den frie verden ikke vil svikte prinsippene om frihet. Vi har tillit til at Ukraina ikke vil bli stående alene i møte med en slik fiende. Tillit til at Europa ikke vil gi fra seg noen av sine territorium til fienden. Fordi alle deler av Europa gjør oss alle sterkere, sa presidenten.

– Norges bidrag til å bygge opp den tilliten er historisk. Dere hjelper oss med luftvern, som beskytter våre byer fra russisk terror, dere hjelper oss med panservernvåpen og artilleri. Dette redder ukrainere fra russiske torturkamre og overgripere, sa han.

Regjeringen vil i tillegg gi ytterligere 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av konsekvensene av krigen i Ukraina.

Samtidig som Nansen-programmet ble lagt frem i Stortinget, kom det også meldinger om at Ukraina torsdag morgen er utsatt for et stort russisk missilangrep. Rakettene er skutt mot mål nord, vest og sør i landet, ifølge nyhetsbyrået AP.