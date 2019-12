Tyvene har stjålet diverse verdisaker, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

– De stjal en sekk fra en kirke der det lå en del lommebøker og innhold. De gikk fra stedet, før vi sendte et par politipatruljer og pågrep begge to. Vi mistenker dem for flere tyverier i sentrum i dag, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagbladet.

Ifølge politiet skjedde tyveriet i den engelske kirken – St. Edmund's Church. Jøkling opplyser til VG at det ikke er snakk om tyveri fra kirkens eiendom.