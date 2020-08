20 passasjerer fra MS Roald Amundsen har testet negativt

20 personer som var om bord på MS Roald Amundsen er blitt testet for korona. Alle disse har testet negativt.

Koronasmitteutbruddet på Hurtigruteskipet Roald Amundsen har så langt rammet 36 ansatte og en passasjer. Rune Stoltz Bertinussen

2. aug. 2020 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

9 nye tester av passasjerer fra Hurtigruten-seilasene tatt i Tromsø er negative. Det forteller Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Samtidig er en person knyttet til seilaset som befinner seg i Rogaland bekreftet smittet, opplyser kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Hun forteller at ytterligere 27 personer som oppholder seg i Tromsø blir testet søndag.

Tidligere i dag kom det frem at også de første 11 passasjerene som ble testet, var negative. Dermed har til sammen 20 passasjerer testet negativt.

Personene som blir testet i Tromsø lørdag og søndag var med på en seilas til Svalbard den siste uken.

Ifølge Kristoffersen blir 47 personer testet, som vil få svar på prøvene senest mandag.

FHI: Forventer at det oppdages mer smitte

39 personer er nå bekreftet smittet etter utbruddet på Hurtigruten. Av disse er 36 medlemmer av mannskapet, mens 3 er passasjerer.

Tidligere i dag ble det kjent at en passasjer fra Drammen, som var med på den første seilasen 17.-24. juli , er bekreftet smittet.

Søndag ettermiddag opplyser Folkehelseinstituttet at de har fått melding fra en kommune i Rogaland om en person som har testet positivt. Denne personen skal ha vært passasjer på den andre seilasen 25.-31. juli.

– Det at nå ytterligere to passasjerer til viser seg å være smittet viser at det nå er viktig å være årvåkne for symptomer på begge seilasene. Alle passasjerer på de to seilasene skal være i karantene og bør testes, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold i en pressemelding.

– Vi forventer at det kommer til å oppdages mer smitte knyttet til utbruddet. Det er viktig at kommunehelsetjenestene har lav terskel for å teste personer med symptomer på covid-19, sier Vold.

Fakta Dette er saken 17. juli startet Hurtigruten opp med turer fra Tromsø til Svalbard med hybridskipet MS Roald Amundsen. Det skal ha vært 209 passasjer på den første seilasen fra 17.–24. juli.

I forrige uke viste det seg at en av disse passasjerene i ettertid testet positivt på koronasmitte. Hurtigruten skal ha blitt informert om dette onsdag 29. juli.

Da var Roald Amundsen ute på et nytt seilas til Svalbard, med 177 passasjerer om bord. Seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

36 av 160 besetningsmedlemmer på dette cruiset er nå bekreftet koronasmittet. I tillegg er to passasjerer fra det første seilasen og en fra den andre, bekreftet smittet.

I tillegg er fire besetningsmedlemmer innlagt på sykehus i Tromsø med påvist koronasmitte

Skipet ligger nå ved kai i Tromsø uten gjester om bord. Vis mer

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø. Ørn E. Borgen

Har varslet helsemyndighetene i flere land

Alle passasjerene på skipets to siste seilaser, i alt 386 personer, er satt i karantene.

Kommunens smittesporingsteam har jobbet på spreng for å komme i kontakt med alle berørte.

– Vår anbefaling er at alle passasjerene skal bli satt i karantene og bli testet, uavhengig av om de har symptomer eller ikke, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Alle passasjerer på de to seilasene skal nå ha fått en tekstmelding fra Hurtigruten. Tromsø kommune jobber med å kontakte alle passasjerer som oppholder seg i kommunen. I tillegg skal alle kommunelegene som har passasjerer registrert i sine kommuner kontakte dem for oppfølging.

Det har også vært utenlandske passasjerer på seilasene. Hauge sier hun ikke vet hvor mange det er snakk om. Noen av disse har reist ut av landet.

– Alle utenlandske passasjerer har nå enten fått telefon fra Tromsø kommune eller FHI, eller følges opp av hjemlandet. FHI har sendt ut varsel til helsemyndighetene i disse landene slik at de følger opp passasjerene, sier hun.

Lettet over at hun ikke fikk korona

Tidligere statssekretær Line Miriam Haugen var om bord på «MS Roald Amundsen», men testet negativt for korona. Roald, Berit / NTB scanpix

Tidligere fylkesråd og statssekretær for Frp, Line Miriam Haugan hadde med seg sønnen på seilasen til Svalbard og testet seg da det ble kjent at det hadde vært utbrudd om bord.

– Jeg ble selvfølgelig glad for at vi ikke hadde korona. Jeg ble nesten mer lettet enn jeg hadde trodd, sier Haugan til avisen Nordlys.

Haugan har fått beskjed om at hun må teste seg på nytt om hun får symptomer, og er fortsatt i karantene.

Konsernsjefen beklager

Hurtigruten var første rederi som startet opp med internasjonale cruiseturer og skulle redde en bransje i krise.

Lørdag ettermiddag gikk konsernsjef i Hurtigruten ut og beklaget situasjonen som hadde oppstått.

– Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på våre ansatte og gjestene som fortsatt er i Tromsø, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er 69 kommuner over hele landet berørt av utbruddet etter to cruiseturer i juni og juli. FHI samler inn prøveresultatene for passasjerer som har testet seg i andre kommuner.

