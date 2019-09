Nordmenn på ferie etterlyser informasjon fra Ving

Over 9000 nordmenn på ferie rundt om i verden er rammet av konkursen i Thomas Cook, eieren til reisebyrået Ving.

På Trondheim lufthavn Værnes ble rundt 90 norske Ving-passasjerer nektet avgang på et SAS-fly som skulle gått til Larnaca på Kypros klokken 12.25 i dag, ifølge NTB.

I utgangspunktet skulle rundt 180 passasjerer fra TUI og Ving være med på flyet. Ving-passasjerene hadde fått beskjed om at flyvningen var innstilt, mens TUI-passasjerene fikk gå om bord i flyet som vanlig.

Totalt er 34.460 personer fra hele Norden på reise med selskaper under Thomas Cook. Selskapet opplyser at alle fly mandag er innstilt.

– Ikke engang en SMS

– Vi har, bokstavelig talt, ikke hørt noe som helst fra Ving. Jeg fikk høre om konkursen fra min mor på SMS, sier Martin Melgård Kvam til Aftenposten klokken 10.15.

Han er for tiden på ferie på Kreta og skal etter planen reise hjem på torsdag. Hvorvidt det blir mulig, og om det blir i regi av reiseselskapet Ving, er foreløpig uvisst.

– Jeg skjønner jo at det tar litt tid å finne ut akkurat hva som skjer og hvordan de skal få alle tilbake. Men det at vi ikke engang har fått en SMS eller e-post som sier at informasjon kommer, er ikke godt nok. Spesielt nå som Ving Norge sier at de ikke er konkurs, sier Kvam.

Han forteller at det er lite folk på hotellets fellesområder, og at han og kjæresten nå har satt seg på balkongen på hotellet mens de forsøker å få kontakt med Ving.

Klokken 10.36 fikk han svar fra Ving på SMS:

«Vi forstår at dere er urolige. På nåværende tidspunkt er ingenting forandret i forhold til din hjemreise. Vi vender tilbake mer informasjon så snart vi har det. Dere kan fortsette å nyte ferien».

Jobber intenst med å informere

Klokken 12.35 kom Ving med oppdatert informasjon på sine hjemmesider. Der heter det blant annet:

«Vinggruppen i Norden jobber nå intenst med å informere alle berørte parter av Thomas Cook Groups konkurs. Vi vil informere de som skal reise de førstkommende dagene så snart vi vet mer. De som skal reise på et senere tidspunkt vil også få informasjon, men vi prioriterer å løse situasjonen til de som er på plass på reisemålene og de med snarlig avreise først.»

Infomøte

Kristoffer Fürstenberg ankom den greske ferieøyen Rhodos med familien søndag og skal etter planen fly hjem med Thomas Cook om en uke.

Han forteller at Ving holdt et informasjonsmøte på hotellet klokken 10.30 lokal tid, der de fikk beskjed om at alle reiser vil gå som normalt inntil videre.

– På møtet sa de at de trodde de som skal fly hjem på onsdag, vil komme seg hjem. De skulle sende ut SMS dersom det blir endringer, sier Fürstenberg.

Han forteller at det er god stemning på hotellet, til tross for nyheten om konkursen.

– Det er ikke det verste stedet å være strandet. Selv med en gravid kone, en datter på ni og en sønn på syv år. Vi satser på at vi kommer oss hjem på søndag, enten med Thomas Cook eller noen andre, sier Fürstenberg.

– Vi har is i magen

– Jeg fikk vite om konkursen i dag tidlig av en journalist, sier Nina Mangerud.

Hun er på Mallorca med samboer og datter og skal etter planen reise hjem i morgen. Også hun etterlyser informasjon fra Ving.

– Informasjonen har vært svært dårlig, vi vet ikke noe annet enn det som står i mediene. Vi vet heller ikke hva som skjer med hjemturen i morgen, og med en datter på tre år håper jeg de ordner dette.

Cathrine Willumstad Sæther er på ferie utenfor Split i Kroatia og har returbillett på lørdag. Heller ikke hun har hørt noe fra turoperatøren Ving.

– Vi vet kun det som står i aviser og på ving.no. Jeg har forstått det slik at de prioriterer de som reiser i dag, så vi har is i magen, sier hun.