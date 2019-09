Politiet fant 21,5 kilo amfetamin i Stavanger

Ifølge tiltalen var narkotikaen plassert på et lager i Paradis i Stavanger av en annen person. Da 41-åringen kom for å hente stoffet i mai i fjor, hadde politiet allerede beslaglagt det. I tillegg hadde politiet sørget for å bytte koden til låsen i lageret. Dermed kom ikke mannen inn, skriver Stavanger Aftenblad.

Så sent som i november i fjor ble mannen dømt i Gulating lagmannsrett for brudd på tolloven. Sammen med tre andre polske statsborgere smuglet han flere titalls tonn alkohol inn i Norge. For dette forholdet ble han dømt til to års ubetinget fengsel, en fengselsstraff han er i ferd med å sone.

I tillegg er 41-åringen tiltalt for oppbevaring og salg av amfetamin og marihuana og for å ha ervervet 1,2 kilo marihuana.

– Tiltalte erkjenner straffskyld, sier aktor, statsadvokat Folke Åmlid.

Rettssaken er berammet til Stavanger tingrett 5. desember. Parallelt er flere personer tiltalt i Polen i det samme sakskomplekset.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover å si at tiltalte vil gi forklaring i retten, sier mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup.