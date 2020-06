Aftenposten har bedt om innsyn i datagrunnlaget for smittevernkartene over Sverige, Danmark og Finland, som den norske regjeringen brukte for å komme frem til de nye reiserådene som ble presentert fredag.

Dataene viser at både Västerbotten og Skåne i Sverige hadde så lave bekreftede smittetall de siste to ukene at de i likhet med Gotland innfridde den norske regjeringens krav til å tillate norske turister å reise dit etter 15. juni.