Regjeringen får økende kritikk for å opprettholde særnorske regler som gjør det umulig for nordmenn å reise, og for ikke å følge EUs plan for en forsiktig og kontrollert gjenåpning av landegrensene.

Det har ført til at Tyskland nå har valgt å opprettholde reiseadvarselen mot Norge. Årsaken er at Norge fortsatt stenger grensene for tyske turister.