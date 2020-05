Væpnet politiaksjon i Drammen etter voldshendelse

Drammens Tidende meldte først om aksjonen, der det skal ha vært minst seks politipatruljer med hjelm, skjold og bevæpning.

– Grunnen til at vi har gjennomført en væpnet politiaksjon er etter at det har skjedd en voldshendelse søndag kveld. Vi har vært og sikret bevis, og prøvd å finne gjerningsmannen, sier innsatsleder Geir Bodahl til avisen.

Politiet opplyser til NTB at de ble kontaktet av fornærmede klokka 21.35, en mann i 40-årene, som opplyste at han var blitt slått i hodet med en gjenstand i Babndidos-huset på Tangen i Drammen, og at de derfor valgte å bevæpne seg. Da de kom til stedet, var ikke gjerningspersonen der.

– Vi har ikke kontroll på gjerningsmannen som vi er ute etter, men vi vet hvem han er. Han er også i 40-årene, vi har vært i kontakt med ham, og han sier han skal møte politiet i morgen, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt.

Politiet har en teori om bakgrunnen for saken, men ønsker ikke å gå ut med den ennå.

– Siden vi ikke har pågrepet gjerningsmannen og snakket med ham, ønsker vi ikke å gi detaljer om hendelsesforløp eller bakgrunn, sier Grindem.