Skal du øvelseskjøre med barna? Snart kan du bli nødt til å registrere deg.

I over 15 år har svart øvelseskjøring vært et kjent fenomen i Oslo og fylkene rundt. Mens de godkjente trafikkskolene tar nesten 700 kroner for en times kjøreopplæring, er det flere ufaglærte personer som tilbyr en kjøretime for halve prisen. Pengene går rett i lommen siden de ikke har registrert seg.

De fleste som driver med dette, har fått montert dobbelt sett med pedaler i bilen. Deretter kan man sette et «L»-skilt bak og tjene svarte penger. Blir man stoppet, så kan man komme seg unna med å si at de øvelseskjører privat.