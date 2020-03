Først hamstret vi enorme mengder mat. Nå kjøper flere enn normalt badevekt.

Hjemmekarantene. Hjemmeskole. Hjemme fordi man er permittert. Hjemmekontor. Hva fører det til av endret forbrukeradferd?

Aftenposten har tatt en liten sjekk hos høyst ulike aktører for å høre om de kan fortelle om uvanlig utvikling etter at koronaviruset har satt sitt preg på samfunnet.

Badevekt og frysebokser

– De siste dagene ser vi et produkt som flere enn vanlig har sikret seg, nemlig badevekt!

Opplysningen kommer fra kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp.

Etter å ha hamstret mye mat (og kanskje konstatert at ikke alt havner der man har bruk for det nyinnkjøpte toalettpapiret), er det kanskje ikke så overraskende at noen har behov for å veie seg.

Elektrokjeden ser også en økning i salget av produkter til matoppbevaring: frysebokser og kjøleskap.

Og når vi er så mye hjemme, kan det melde seg andre behov.

– Andre type produkter til hjemmet som kundene våre investerer i nå, er støvsugere, robotstøvsugere, mikrobølgeovner og griller, sier hun.

Hun opplyser at Elkjøp også merker at mange har økt behov for å oppgradere hjemmekontorløsninger eller underholdningstilbudet i hjemmet.

Ønsker du på en enkel måte å sjekke hvor energirik maten er? Vi hjelper deg. Sjekk tallerkener med tilsammen over 100 matvarer: Ingen av dem inneholder mer enn 200 kcal.

Interiørmaling og lekeapparater

Byggevarekjeden Maxbo har også oppdaget noen uvanlige trender. Markedsdirektør Eirik Grønlie ønsker ikke offentliggjøre konkrete salgstall, men kan opplyse følgende utslag av endret kjøpsadferd.

Salg via nettbutikken er nær tredoblet, men Maxbos totale omsetning er tilnærmet normal.

Salg av innendørs maling har økt med 75 prosent.

Det er en ekstraordinær utvikling når det gjelder salg av uteleker til barn: sandkasser, lekehus, dukkehus og lekeapparater. Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en femdobling. Noe av økningen kan kanskje forklares med litt senere vår noen steder i fjor.

Salg av trelast og byggevarer har også økt. Noe av økningen kan forklares med at vårsesongen er i gang på Sør- og Østlandet.

Hamstrer også cottage cheese

De store matvarekjedene vil ikke gå ut med opplysninger om salg av enkeltvarer. Men Tine opplyser at de merker økt salg av flere såkalte matlagingsprodukter som f.eks. crème fraîche. Og eventuelle «badevekt-kjøpere» som ikke finner cottage-cheese i butikken om dagen, får svaret her.

– Cottage cheese er et av produktene som er blitt utsatt for en viss grad av hamstring. Det har vært manko i en del butikker, opplyser kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen.

Hos Nortura går fabrikkene for fullt. Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskild Pedersen opplyser om økt salg av varer som kan fryses og har lang holdbarhet, som for eksempel Joika.

– Vi merker spesielt en økning på produktkategorier som kjøttdeig, pålegg, pølser og posteier – både rødt og hvitt kjøtt, skriver han i en e-post.

Norturas salg i dagligvarebutikker og via netthandel økte med 15 prosent i den første uken med drastiske koronatiltak. Men salget til restauranter, kantiner m.m. er selvfølgelig rammet av krisen.

Puslespill til voksne

– Det ser ut til at mange gjerne vil koble litt av i en annerledes hverdag med å pusle, spille brettspill eller lese en god bok, sier Kari Roll-Matthiesen, kategoridirektør i ARK Bokhandel.

Også der har de merket visse endringer, uten at de vil oppgi noen tall:

De selger puslespill til alle aldersgrupper, og aller mest til voksne. Det er stor etterspørsel etter spill med 500–2000 brikker og puslespillmatter.

Det er mange som kjøper brettspill i ulike kategorier. Mange prioriterer læring og kunnskap, men underholdning, humor og de klassiske spillene som Monopol, Scrabble, Uno, Den forvunne Diamant og Bezzerwizzer er også populære. Peppa Gris- er populære blant de yngste.

– Barnebøker er det også mange som kjøper – og det ser også ut til at mange voksne ønsker å koble av med en god bok i disse tider, opplyser Roll-Matthiesen.

Les også: Nettbokhandel i kraftig vekst: – Mandag var nesten på nivå med julesalget.

Oppsving på polet, men usikkert om vi drikker mer

Vinmonopolet har meldt om økt salg. Men ifølge kommunikasjonssjef Jens Nordahl har ikke salget økt mer enn vi kan forvente når grensehandelen, taxfreehandel på ferger og flyplasser og utesteder nå «nesten er helt skrudd av».

– Vi vet ikke om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen, sier han.

Han forteller at nordmenn trolig drikker mindre under kriser.

– Dette så man klart under lavkonjunkturen på 90-tallet (tall fra SSB). I dagene/ukene etter 11. september og 22. juli hadde Vinmonopolet salgsnedgang, opplyser han.

Konkret kan han opplyse om følgende:

Flere liter. Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr. handel. Nå kjøper folk drøyt 3 liter pr. handel. Rødvin og hvitvin på papp står for den største delen av salgsøkningen.

Normalt kjøper folk ca. 2,2 liter pr. handel. Nå kjøper folk drøyt 3 liter pr. handel. Rødvin og hvitvin på papp står for den største delen av salgsøkningen. Flere kunder: Selv om 70.000 flere enn i en normal vinteruke oppsøkte polet i uke 11 (9.-14. mars) var det bare 13.000 flere kunder enn normalt i uken deretter.

Selv om 70.000 flere enn i en normal vinteruke oppsøkte polet i uke 11 (9.-14. mars) var det bare 13.000 flere kunder enn normalt i uken deretter. Salget flytter seg: Nå handler folk nær eget hjem. Konsekvensen er lavere salg i vinmonopol på hyttesteder og i bysentra, mens utsalg nær svenskegrensen, i bydeler og «der folk bor», har økt.

Nå handler folk nær eget hjem. Konsekvensen er lavere salg i vinmonopol på hyttesteder og i bysentra, mens utsalg nær svenskegrensen, i bydeler og «der folk bor», har økt. Annen dagsrytme: Før koronaviruset dukket opp, bygget salget seg opp gjennom dagen til en topp mellom kl. 16 og 17. Et helt tydelig mønster siste salgsdager er en vesentlig jevnere fordeling av kunder og liter gjennom dagen. Salget fordeler seg også jevnere mellom dagene enn før.

Hafslund: Strømforbruk som før

Som strømkunder kan det imidlertid se ut som om vi oppfører oss normalt.

– Vi har en topp fra 08.30 til 09.00 og en fra 18.00 til 19.00. Og sånn er det hver dag året gjennom, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund. Han utelukker ikke at det være en forskyvning i strømforbruk fra næring til hjem, og at noen bruker vaskemaskinen til andre tider på døgnet enn før, men det store bildet er som vanlig.