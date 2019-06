Natt til lørdag ble familien Abbasi arrestert

Det skriver Adresseavisen.

Nylig mottok de fire i familien Abbasi et nytt avslag om opphold i Norge fra Utlendingsnemnda (UNE). Natt til lørdag ble familien hentet av politi i leiligheten de var bosatt i på Møllenberg, ifølge Adresseavisen. Lørdag formiddag klokken 10.49 lettet flyet med familien Abbasi fra Røros flyplass.

Familien består av Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie. Deres oppholdstillatelse ble inndratt i 2014. Da hadde de bodd i Norge siden 2012.

De har nå mottatt endelig avslag fra Høyesterett. Fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 11. mars 2018, men da ble utsendelsen utsatt slik at Taibeh Abbasi (20) fikk ta eksamen, skriver NRK.

Eshan Abbasi har også skrevet om familien historie i Aftenposten: – Da vi kom til Norge, følte jeg meg trygg og lettet

Våknet av rop om hjelp

Til Adresseavisen beskriver en av familiens naboer pågripelsen.

– Vi våknet av at hyling og roping. Vi er vant til at det passerer ungdommer forbi på natten, men dette var ropene til noen som trengte hjelp. Derfor løp samboeren min ut for å se hva det var, opplyser nabo Berit Lyng. Hun forteller at det var syv til åtte politifolk til stede.

På Facebook skriver hun i et innlegg at aksjonen var noe av det mest hjerteskjærende hun har sett.

– Inne i minibussen sitter en fortvilt ung jente, og rett etter kommer mammaen. Hun må nesten bæres i håndjernene, og ropene og gråten hennes er like redselsfylte og fortvilte som til barnet hennes, om ikke verre, skriver hun.

Stor støtte fra lokalbefolkningen

I oktober 2017 demonstrerte flere hundre trønderske elever mot en utsendelse av familien. Fredsprisvinner Malala Yousafzai delte i 2017 Taibeh Abbasis video til alle sine følgere.«Taibeh delte sin sterke historie med oss. Nå støtter vi kampanjen til hennes skolekamerater for å stoppe Norge fra å deportere henne», skrev Malalah, ifølge NRK.

Familiens advokat Erik Vatne vet foreløpig lite, og sier til NRK at familiens nettverk er opprørt og sjokkert.

Støttegruppen for Abbasi varsler nye aksjoner utenfor politihuset i Trondheim, melder Adresseavisen.

Udramatisk pågripelse

Arve Nordtvedt er politistasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim. Han bekrefter pågripelsen i Trondheim i dag tidlig til Adresseavisen.

– Familien ble pågrepet og overlevert til Politiets utlendingsenhet (PU), som har ansvar for den videre tvangsreturen.

Nordtvedt forteller at pågripelsen var udramatisk, og at ingen ble skadet.