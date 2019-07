I oktober må en politikvinne i 20-årene møte som tiltalt i Oslo tingrett. Det er Spesialenheten for politisaker som har tatt ut den omfattende tiltalen på nesten fire sider som gjelder 40 forhold.

Ifølge tiltalen har hun en rekke ganger delt informasjon fra politiets datasystemer til en enkeltperson. I tiltalen kommer det frem at politikvinnen skal ha røpet taushetsbelagte opplysninger. Hun skal ha delt opplysninger med en mann fra januar 2016 til mai 2017 da hun jobbet som politibetjent på Østlandet.

Hun er også tiltalt for brudd på tjenesteplikten. På toppen av dette kommer brudd på våpenloven og straffeloven. Når det gjelder våpenloven, går tiltalen ut på at hun ikke oppbevarte en pistol i godkjent sikkerhetsskap.

Alt i alt må hun svare for 41 forhold. 17 av forholdene gjelder brudd på taushetsplikten. 21 av forholdene gjelder brudd på straffelovens paragraf 171. Denne paragrafen gjelder brudd på tjenesteplikten.

Tiltalen gjelder for en periode på nesten halvannet år fra januar 2016 til sommeren 2017.

– Delte navn og bilder

«Den 16. juli 2016 kommuniserte hun på iMessage med NN om en biljakt. Hun sendte deretter til NN en melding med teksten 'Han som prøvde å stikke', og skjermbilde som viser foto av og navn på en person», lyder ett av punktene i tiltalen.

«Den 19. januar 2016 sendte hun en iMessage-melding til NN med navn og bilde av savnet person med følgende tekst: 'Lol dinna savna meldinga tok e imot på krimvakta' 'Han e furure, eller ka faen ska e kalle det.... Kom ikke hjem til romkameraten i oslo effer runde på byen...Slår av tlf, og så dukke kan opp i ålesund. ..Idiot'», er også en melding hun skal ha sendt til denne personen.

«Den 11. oktober 2016 sendte hun en iMessage-melding til NN om at en navngitt person er varetektsfengslet», lyder et annet punkt i tiltalen.

Den 30. mai 2017 sendte hun, ifølge tiltalen, en iMessage-melding til samme person med informasjon om at hun i Politioperativt system har fått opplysninger om at en person blant annet er suicidal og at han hadde vært utro.

Hun skal også ha søkt gjentatte ganger i etterretningsregisteret Indicia for å finne informasjon om en person uten å ha tjenestemessig behov for det.

Skal ha brukt politiradioen på fritiden

I retten må hun også svare for å ha tatt med seg en håndholdt radioterminal tilhørende sitt politidistrikt. Denne skal hun ha brukt på sin fritid. Mannen hun ifølge tiltalen delte informasjon med, skal også hatt tilgang til radioterminalen.

Pressevakt ved politienheten der politikvinnen jobbet i den aktuelle perioden, sier at hun nå er suspendert. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Advokat Eva-Marie Stryker er forsvarer for kvinnen. Hun vil ikke kommentere saken foreløpig.

– Jeg har ikke snakket med min klient etter at tiltalen kom og har heller ikke satt meg ordentlig inn i den. Derfor kommer jeg ikke til å uttale meg om denne nå, sier Stryker.