Mann stakk av fra tollkontroll – kjørte på feil side av E6

– Tollvesenet ba oss om bistand til å stoppe en bil som hadde unndratt seg kontroll. Vi forsøkte å stanse ham ved Kalnes nord for Sarpsborg, men han beaktet å stoppe, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB.

Ved Storebaug nær Moss gjorde politiet et nytt forsøk og sperret veien.

– Da kom han seg av veien, kjørte under E6 og opp igjen på feil side. Da avbrøt vi for å ikke forverre situasjonen, men fortsatte rundt to kilometer på feil side til Mosseporten. Sa kjørte han over på riktig side igjen og ble etter hvert stanset, forteller Vesttorp.

Operasjonslederen vet ikke hva som var i bilen eller hvorfor føreren nektet å stoppe.

– Bilen er det opp til tollerne å undersøke. Føreren fremsto som ruspåvirket, og vi har tatt de nødvendige prøvene av ham. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, sier Vesttorp.