Færre fødsler i Sommer-Norge

14 av 18 sykehus som Dagsavisen har vært i kontakt med, regner med at det blir færre fødsler på deres avdelinger i løpet av sommerferien.

Sørlandet Sykehus Kristiansand er ett av sykehusene som oppgir til avisen at de i år venter langt færre fødsler enn i fjor.

– Vi regner med at det blir født cirka 145 barn i hver av månedene juli og august. I 2018 ble et født 181 barn i juli og 167 i august, sier seksjonsleder for føde og barsel, Hilde Løland Lunde.

Noen av sykehusene oppgir at de venter omtrent like mange fødsler, mens et fåtall (Førde, Helgelandssykehuset, Arendal og St. Olavs Hospital i Trondheim) sier at de regner med flere. Det er likevel flest sykehus som venter færre fødsler enn normalt, og dette er i tråd med den generelle nedgangstrenden.

I 2008 ble født totalt 60.497 barn i Norge, mens i fjor endte antallet på 55.120, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Juli har tradisjonelt sett vært en travel måned på norske fødeavdelinger. De siste fem årene har det i gjennomsnitt blitt født 5.382 barn i juli, ifølge tall fra SSB. Deretter følger mai (5.224), juni (5.184) og august (5.167).