Norsk øy vil glemme tiden: får oppmerksomhet verden rundt

Innbyggerne på Sommarøy mener de ikke har behov for å vite hva klokken er, fordi de har det lyst døgnet rundt, takket være midnattsolen som varer fra 18. mai til 26. juli. Det samme gjelder mørketiden, hvor det er mørkt til alle døgnets tider.

De boende på øya like utenfor Tromsø vil ikke lenger la seg styre av klokken, og mener den bare skaper stress. Kampanjen har de kalt «Let's stop time».

– Over hele verden er folk preget av stress og depresjon. I mange tilfeller kan dette knyttes til følelsen av å ikke strekke til, og her spiller klokken en rolle. Vi vil bli en tidsfri sone hvor alle kan leve livet til det fulle, sier beboer på Sommarøy og primus motor, Kjell Ove Hveding til NRK.

Han legger til at barn og unge fortsatt må gå på skole, men med rom for fleksibilitet.

Henger klokker på broen

På samme måte som man erklærer sin kjærlighet og låser fast hengelåser på blant annet den kjente broen Pont des Arts over Seinen i Paris, ønsker beboerne på Sommarøy at man skal henge fra seg klokken sin på broen over til øya. Et symbol på at man kan glemme tiden fullstendig.

Påfunnet har fått oppmerksomhet over hele Nord-Norge, og historien om øya som vil stoppe tiden har spredt seg utover i verden.

«Skulle du ikke ønske at lange sommerdager kunne vart evig? En øy i Nord-Norge går inn for å gjøre nettopp det.» Det åpner CNN sin artikkel om «Summer Island» med.

Også BBC, Daily Mail og tyske Spiegel er blant nettstedene som har fått med seg kampanjen.

Midt på natten på Sommarøy kan man se unger som spiller fotball, tenåringer som tar seg et bad og folk som maler husene sinne eller klipper plenen sin.

– Hvorfor kan vi ikke ta tiden tilbake og legge bort klokken? Her i nord bør lyset, været og solen styre dagene våre. Døgnet her er noe helt annet enn i resten av verden, hvor det er mørkt klokken 20.00, sier Hveding til iTromsø.

Skal få det til Stortinget

I starten av juni organiserte de et folkemøte med sine omtrent 300 innbyggerne. De ble enige om et opprop som skal sendes videre til myndighetene. Uten klokketimer kan de slippe å forholde seg til tidsfrister, og butikkene vil ikke ha stengetider.

– Slike initiativ er viktig for å sette midnattssol og nordnorsk sommer på kartet. For reiselivet er det supert at Sommarøy ønsker å være en time-free zone, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson til NRK.

Nå undersøkes det hvilke formelle skritt som må gjøres for at Sommarøy kan frigjøre seg fra tidssonen sin.

– Vi skal få dette oppropet videre til Stortinget, så tar vi det derifra, sier Hveding.