Dermed kan det ligge an til å bli et toppår for harepest. De fleste pasientene er vanligvis blitt syke om høsten, og tallet på sykdomstilfeller varierer frå år til år.

Normalt ligger det på 30–50 tilfeller årlig. I toppåret 2011 ble det rapportert 180 tilfeller av harepest, eller tularemi. Men også i 2017 og 2018 ble det rapportert flere tilfeller enn normalt, melder Folkehelseinstituttet.

Tidligere i sommer er det påvist harepest hos hare i Oppland, Hedmark, Østfold og Sogn og Fjordane. Nå er det også meldt om flere sykdomstilfeller hos mennesker både fra disse områdene og andre steder i landet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Også i Sverige er det mange tilfeller i år.

Fakta: Råd for å unngå harepest Ikke drikk vann rett fra naturen i områder med mye smågnagere som mus og lemen. Unngå kontakt med syke eller døde harer, mus og lemen. Ikke fei opp muselort i hytta, men bruk heller en fuktig klut for å unngå at støv blir virvlet opp. Bruk gummihansker. Vern deg mot insektstikk ved å bruke langermet skjorte/genser, lange bukser og insektmiddel. Mygg og flått kan overføre smitten. Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med døde eller syke dyr, og som derfor kan ha bakterien i munnhulen. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Nyt naturen, men ta forholdsregler

– Dette er flere tilfeller enn vi har sett de siste årene. Grunnen til at bare fire tilfeller er meldt inn i MSIS-registeret så langt i år, er noe forsinkelser i registreringen, sier seniorforsker Tone Johansen ved FHI.

– Vi ønsker at folk skal være ute i naturen og gå i fjellet. Samtidig bør de ta sine forholdsregler, sier hun.

– Vi får jo spørsmål fra folk om de kan plukke bær, for eksempel. Det synes vi absolutt at de kan, men man bør beskytte seg. Det viktigste er å ikke ta på døde harer eller gnagere, og ikke drikke vann rett fra naturen - spesielt i områder med mye gnagere.

Ikke alltid sykdommen blir gjenkjent

– Regner dere med at det er en underdiagnostisering av sykdomstilfellene?

– Det er vanskelig å si, men det er nok en fare for det. Noen vil bli friske av seg selv, og da meldes ikke sykdomstilfellet. Og selv om den syke går til legen, er det ikke alltid at legen kjenner igjen symptomene.

Hun forteller at folk også kan puste inn bakterien fra dyreekskrementer hvis de for eksempel stabler ved eller hesjer høy. Da kan de få lungebetennelse.

Johansen legger til at det finnes god behandling mot harepest-bakterien, så lenge man vet hva man behandler. Antibiotika tar knekken på den.

Ulike symptomer etter smittemåte

Ofte kommer smitten fra drikkevann, for eksempel fordi døde mus eller lemen har infisert brønner, bekker og tjern. Men smitten kan også komme fra insekter og støv som man puster inn.

Harepest kan gi ulike symptomer, og sykdomsbildet varierer etter hvordan pasienten er blitt smittet. Symptomene er feber, hodepine og trøtthet. Dersom smitten er kommet fra drikkevann, kan man i tillegg få mageproblemer, halsbetennelse og smertefulle, hovne lymfeknuter.

Ved smitte fra insektstikk kan man også få hovne lymfeknuter og sår som ikke gror. Dersom smitten skyldes at man har pustet inn støv fra syke dyr eller deres avføring, kan bakteriene gi lungebetennelse.

Helsepersonell skal melde sykdomstilfeller til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i Folkehelseinstituttet.