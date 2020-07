Politiet i Agder fikk melding om hendelsen som politiet omtaler som et sykkeluhell, klokka 11.25 tirsdag formiddag, og nødetatene rykket ut til stedet.

Sykehuset Sørlandet skriver på Twitter at jenta er lettere skadd.

Til Fædrelandsvennen opplyser operasjonsleder Hans Waage at det dreier seg om et uhell i forbindelse med at jenta syklet nedover en bakke i for høy fart.

Det var ingen flere involvert i ulykken, ifølge politiet.