Knut Arild Hareide (KrF) gir seg i politikken

– Jeg har verken jobbet for eller tenkt på noen omkamp. Da er dette en naturlig konsekvens, sier Hareide til avisen.

Lørdag er det ett år siden han tapte opprivende strid om partiets veivalg på det ekstraordinære landsmøtet. Og denne uken har han indirekte fått stor oppmerksomhet i Emil André Erstads bok, Hareides fall.

For første gang kommenterer Hareide nå boka fra sin nærmeste rådgiver. Han finner ikke grunn til å imøtegå innhold i den.

– Jeg er glad for boka. Den vil være et viktig politisk dokument over det som skjedde høsten 2018, sier han.