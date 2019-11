Nabo: Faren kontaktet et familiemedlem og fortalte at han hadde kvalt sønnen sin

Den 45 år gamle trebarnsfaren har erkjent at han 9. oktober kvalte sønnen sin i familiens bolig på Kapp i Østre Toten. Han har ifølge politiet gitt en lang forklaring og bidratt under en rekonstruksjon i boligen til å vise hvordan han kvalte den 15 år gamle gutten. Han har også erkjent at han begikk seksuelt overgrep mot gutten før fylte 14 år, og at han utsatte moren for frihetsberøvelse mens han kvalte sønnen.

Thomas Kristiansen forteller at han var ute for å ta seg en røyk da han hørte en kvinnestemme med desperate rop om hjelp fra nabohuset hvor det bodde et ektepar med tre barn. Da Kristiansen gikk over veien for å sjekke, fant han familiemoren som ikke kom seg ut av huset.

Kort tid før dette hadde han lagt merke til at kvinnens ektemann hadde forlatt huset med bil og kjørt i rolig tempo østover langs en grusvei gjennom nabolaget.

Kristiansen forsto at noe var alvorlig galt. Nabokvinnen spurte om Kristiansen hadde sett om ektemannen hennes hadde tatt med seg 15-åringen da han forlot huset. Parets to yngre døtre var ikke hjemme.

– Hun ville inn, men jeg hindret henne. Hun var veldig redd for at ektemannen skulle komme tilbake, men jeg sa at han hadde kjørt sin vei og at hun kunne ta det rolig. På dette tidspunktet så jeg at det blinket blålys et stykke unna og skjønte at det var en utrykning på vei. Det var en veldig god følelse, sier Kristiansen.

Det var en håndverker som var i nærheten som hadde ringt etter politiet. Politiet fikk varselet klokken 08.38. Ett minutt etterpå var AMK-sentralen varslet.

08.57 ankom den første ambulansen på adressen.

«Pust med magen, pust med magen»

Kristiansen er imponert over den korte responstiden fra politiet ble varslet til de ankom åstedet.

– Da den første politipatruljen kom, pekte jeg ut retningen ektemannen hadde kjørt. De fulgte etter, sier Kristiansen. Han spurte nabokvinnen om hun hadde ringt til noen av sine nærmeste. Da sa hun at mobiltelefonen lå igjen inne i huset.

– Jeg ba henne vente utenfor mens jeg gikk inn for å se etter den. Jeg fant den nede i første etasje. Fra trappen opp til annen etasje hørte jeg en si «pust med magen, pust med magen». Da tenkte jeg at gutten var i live. Senere har jeg forstått at det var en samtale mellom mannskapene som befant seg der inne, sier Kristiansen.

Omtrent samtidig ble trebarnsfaren pågrepet. Det skjedde klokken 09.04. Han satt da i bilen sin som han hadde parkert ved en kirke et par hundre meter unna åstedet.

Under kjøreturen skal trebarnsfaren ha kontaktet et familiemedlem og fortalt hva han hadde gjort.

– Dette kom frem under samtalene utenfor familiens bolig umiddelbart etterpå. Både politiet, helsepersonell og pårørende var samlet da. Jeg og andre var også til stede, sier Kristiansen.

– Var her nesten daglig

Ingen av naboene Aftenposten har vært i kontakt med har opplevd familien som annet enn harmonisk.

– Det var aldri noe bråk eller noe. Det er hyggelige mennesker, jeg har bare godt å si om dem. Det er klart dette er et sjokk, sier Leif Madsbakken.

Thomas Kristiansen forteller at han og samboeren har en datter og en sønn omtrent på samme alder som drapsofferet.

– Han var hos oss nesten hver dag etter skoletid, sier Kristiansen.

Politiet ønsker ikke å kommentere detaljer fra etterforskningen, heller ikke om det er slik Oppland Arbeiderblad skriver, at politiets teori er at drapet ble utløst etter at 15-åringen fortalte moren om seksuelle overgrep som 45-åringen skal ha begått. Moren skal ha blitt kjent med dette, og konfrontert guttens far kvelden før drapet.

– Grunnen til at jeg forteller hva som skjedde, er for å rydde av veien alle rykter og spekulasjoner som har gått etter hendelsen, sier Kristiansen.