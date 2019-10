Susanne Lindberg Bock (69) ble uskyldig dømt til 11 måneders fengsel: – Jeg er blitt en dømt forbryter

Hun ble dømt til 11 måneders fengsel etter at hun i 2015 ble dømt i Asker og Bærum tingrett for grovt bedrageri og falsk forklaring. Men retten tok feil, og Lindberg Bock ble et av mange uskyldige ofre for en massiv rettsskandale.