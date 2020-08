Private tar over der den norske og svenske staten ga opp gods på jernbane

– Når vi gjenåpner godstogrute Oslo-Gudbrandsdalen-Romsdal forsvinner nesten 10.000 vogntog fra E6. Den beskjeden får i dag Knut Arild Hareide.

I dag utgjør vogntog og andre lastebiler en stor andel av trafikken på hovedveier som E6. I flere tiår har norske regjeringer hatt som ambisjon å flytte enorme mengder gods fra vei til jernbane. Men utviklingen har gått i stikk motsatt retning. Erik Johansen / NTB scanpix

I dag kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Ålesund. Her skal han diskutere ny Nasjonal transportplan med næringslivet og de fire største byene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Klokken 09.30 møter Hareide en oppglødd Henning Aandal, frontfigur for det nye, private godsselskapet Onrail. Han er siviløkonom, lokfører og gründer.

– Fra og med neste år gjenopptar vi godstrafikk på jernbane mellom Oslo og Åndalsnes, via Raumbanen fra Dombås til Åndalsnes, sier Aandal til Aftenposten.

– Her la både CargoNet (tidligere NSB Gods) og Green Cargo (som eies av den svenske staten) ned sin godstransport. Nå fraktes nesten alt gods til og fra Møre og Romsdal på veien, sier Aandal.

To forhold gjør Aandal spesielt optimistisk:

Onrail har inngått sine første kundeavtaler.

Veslemannen, fjellformasjonen som truet lokalbefolkning og infrastruktur i Rauma, raste i september i fjor

Henning Aandal fronter private Onrail. De tar over stafettpinnen etter CargoNet (tidligere NSB Gods) og svenske Green Cargo, som ga opp å kjøre godstog via Gudbrandsdalen til Romsdal. Privat

Her er lastebilregnestykket

– Vi kommer til å tilby kveldsavgang fra Åndalsnes. Det har næringslivet bedt om, sier Henning Aandal.

– Hvordan ser regnestykket ut som skal fjerne 10.000 vogntog fra europaveien gjennom Gudbrandsdalen og Romsdal?

– Vi skal transporterer 13 jernbanevogner hver vei fem dager i uken, 48 uker i året. Hver vogn har en kapasitet på fire containere, tilsammen 24.960 containere. Hver lastebil har plass til to containere. Er jeg forsiktig og anslår at vi klarer å fylle opp 80 prosent av togene fjerner vi 10.000 containere fra veiene, i året.

Terminalen på Åndalsnes. Leif Olestad

– Det er potensialet. Men utviklingen de siste årene har vel vist at gods på jernbane taper i konkurranse med lastebilene?

– Vi tror at de nye togene til Onrail blir utsolgt, fordi næringslivet etterspør grønn transport. Store aktører som Postnord, Bring, Asko, Ringnes og Freja bruker toget mye. Disse snakker vi med. Vi skal være flinke på å tilpasse oss markedet, sier Aandal.

– Lykkes vi, har vi ambisjoner om å øke til to avganger i hver retning hver dag. Dette ser imidlertid vanskelig ut. Ifølge Bane Nor er det på kveldstid fullt på Alnabruterminalen i Oslo, og fullt på Dovrebanen, sier han.

Dette er et av lokomotivene som igjen skal frakte tonnevis av varer på bane mellom Oslo, Dombås og Åndalsnes. På 75 prosent av strekningen brukes strøm, på resten diesel. Privat

Derfor har gods på jernbane tapt

For mindre enn to år siden skrev Aftenposten at godsselskapene fryktet en fullstendig kollaps i virksomheten i Norge. Bransjen hadde tapt 800 millioner kroner over ti år.

Siden er det innført støtteordninger som skal holde liv i gods på bane, mens regjeringen og Bane Nor forsøker å rette opp i grunnleggende svakheter for denne transporten:

Flere forhold har rammet næringen hardt. Som finanskrise, nedslitte spor og signalanlegg der godstogene går.

Punktligheten har vært svak, terminaler der containere lastes om fra tog til lastebiler er delvis utdaterte, delvis beliggende på feil sted og delvis altfor få.

Godsaktørene har måttet betale stadig mer for å kjøre på sporene.

Samtidig har veiene i Norge blitt mye bedre. Og på stadig flere veistrekninger tillates modulvogntog, ekstra lange lastebiler, mens godstogene ikke får henge på flere vogner.

I 2015 kom en stor godsrapport som Veivesenet, Jernbaneverket, Avnior og Kystverket hadde laget sammen. Den fortalte at jernbane og lastebiler i liten grad kjemper om den samme varetransporten. Godstog har høye markedsandeler der det går jernbane. Men mange av dagens varemottagere holder til et stykke fra der jernbanen går, og de har ikke lenger lagre. De vil ha varer ofte, og til nøyaktige tidspunkter.

– Men jernbanen vil styrke sin konkurransekraft hvis det blir bygget flere kryssingsspor og Alnabru-terminalen blir utvidet, sier Henning Aandal.

Jernbanedirektoratet har anbefalt å utvikle og modernisere Alnabru godsterminal trinn for trinn. Effektene skal ifølge Samferdselsdepartementet måles underveis, men målet er å doble kapasiteten på landets største jernbaneterminal.