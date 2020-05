Profesjonelle biltyverier endte i cyanid-jakt

To dager etter det som så ut som et ordinært biltyveri på Lørenskog 20. februar i fjor, slo politiet full alarm. Det viste seg at varebilen inneholdt medisiner. Blant dem en beholder med 25 gram av det svært giftige stoffet kaliumcyanid. Beholderen i bilen inneholdt nok cyanid til å drepe 125 mennesker.

Politihunder og møkkakjeller

Jakten på de antatte gjerningsmennene endte i en møkkakjeller i Gjerdrum på Romerike. Politihunder hadde snust seg frem til de to som gjemte seg der. De to var tidligere på kvelden stanset i en rutinekontroll der de stakk av etter å ha rygget inn i politibilen som stanset dem.

En av mennene måtte innlegges på sykehus etter at han ble bitt av en politihund under pågripelsen.

Senere ble også en tredje mann pågrepet og tiltalt for grovt tyveri. Alle de tre er polske statsborgere og mennene er 53, 34 og 51 år.

Cyanid uten betydning

Cyanidet som både utløste etterforskningen og skapte stor oppmerksomhet rundt biltyveriet, blir ikke nevnt med et ord i tiltalen mot de tre.

– Cyanidet har ikke noen betydning for straffesaken annet enn at den var utgangspunktet for politiets etterforskning. Hva som skjedde i dagene som gikk mellom tyveriet og pågripelsen, vil bli et tema under hovedforhandlingen, sier politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Øst politidistrikt til NTB.

Han er aktor i rettssaken, som starter 5. mai i Nedre Romerike tingrett.

Profesjonelt preg

I tiltalen mot de tre karakteriseres biltyveriene som grove og med et profesjonelt preg. De tre skal ha nøye planlagt, valgt ut og fjernet kjennemerkene på hele 26 biler av samme merke. Tyveriene skal ha skjedd fra januar 2018 til februar 2019.

Privat / Politiet

– Det er i hovedsak to ting som gir denne saken et profesjonelt preg. Politiet mener at gjennomføringen av tyveriene er gjennomført profesjonelt. Men også antallet stjålne biler gjør også at det har et profesjonelt preg, sier aktor Holtsmark.

Advokat Ragnhild Torgersen, som forsvarer 34-åringen, sier til Romerikes Blad at hennes klient erkjenner skyld for deler av tiltalen, inkludert tyveriet av varebilen som inneholdt cyanid. De to andre forsvarerne vil ikke kommentere saken overfor avisen. Det er satt av ni dager til rettssaken.