Vil ha åpenhet om svakhetene rundt F-35 kampflyene

«Undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne omfatter blant annet mulige sårbarheter i vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene og luftvern. Denne typen informasjon har høy verdi for fremmed etterretning. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert «begrenset». Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert.»

Forsvarsdepartementet til Dagbladet