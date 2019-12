AFTENPOSTEN HISTORIE: Dagen etter brukte VG hele forsiden og en skrikende EXTRA-vignett til å fortelle folk at en mann hadde tatt «desperat GIFTHEVN mot Oslo».

Oppslaget fikk mange til å miste fokuset på juleforberedelsene noen timer. Aksjonen skapte også bekymring hos dem som var opptatt av rent og trygt drikkevann.

Bonden møtte veggen

Men vi begynner med begynnelsen og forflytter oss til Smøla. Der hadde Svein Severin Haugen i seks–syv år drevet som grisebonde og nyrydningsmann.

Men etter at merverdiavgiften ble innført i 1970, fikk han stadig større problemer med å få endene til å møtes. Det endte med at han måtte gå fra gården.

Han mente staten urettmessig hadde tatt fra ham én million kroner, og at det var grunnen til at han måtte gi opp eiendommen sin. Men overalt møtte han veggen.

Ingen kunne eller ville innfri hans krav.

Plantegift i Oslos drikkevann

Mandag 18. desember 1972 var begeret så fullt at Haugen lastet seks tønner med insektmiddelet bladan, som i konsentrert form kan være livsfarlig og lenge har vært forbudt i Norge, på tilhengeren, satte seg på traktoren og la i vei til Oslo og Maridalen.

Tre dager senere parkerte han på Hammeren, ved broen over Skjærsjøelva, som her renner ut i Maridalsvannet:

Han gjorde det på en slik måte at han enkelt kunne vippe gifttønnene ut i vannet som leverte – og leverer – omkring 90 prosent av Oslos drikkevann.

Haugen slo hull på noen av tønnene før han ringte, sannsynligvis fra en telefonkiosk på Hammeren, til statsminister Lars Korvalds unge og ferske statssekretær og forlangte 540.000 kroner for ikke å forgifte hovedstadens drikkevann. Det var halvparten av hva han mente staten skyldte ham.

Dramatikk på Bondeviks første dag

Hendelsen på Hammeren skapte dramatikk på Statsministerens kontor.

– Det var litt av en ilddåp for en ung og uerfaren statssekretær. Den alvorlige saken fikk i noen dager en medieoppmerksomhet som jeg ikke hadde vært i nærheten av, sier Kjell Magne Bondevik, som var 25 år gammel og hadde sittet et par måneder i stolen da telefonen ringte.

25 år senere skulle han selv bli statsminister.

– Var det bare for hvem som helst å ringe til statsministerens statssekretær?

– Nei, men jeg trodde det var en partifelle fra mitt hjemfylke som trengte hjelp, så jeg ba forværelset sette ham gjennom.

– Og du skjønte umiddelbart alvoret?

– Ja, og jeg ba innringeren om ikke å gjøre noe uoverveid, sier Bondevik, som gikk rett inn til statsminister Korvald etter å ha lagt på.

– Han innkalte den øverste tjenestemannen, det som i dag heter regjeringsråd, til møte. Vi ble raskt enige om å varsle Oslo-politiet.

Tønnene gikk i vannet

Politiet rykket mannsterke ut med diskrete sivile mannskaper og ikke fullt så diskrete uniformerte folk. Det skal også ha vært skarpskyttere på plass for eventuelt å stoppe «terroristen». Og det ble dramatisk da politiet kom til Hammeren – like etter VGs utsendte (!) – og møtte Haugen.

Haugen sto med foten på pedalen som kunne tømme tilhengerens giftige innhold ut i vannet, rettet en hagle mot politifolkene og forlangte penger.

Men de hadde ingen penger.

Det ble i stedet et kort basketak ved broen mellom politiet og Haugen. I kampens hete, før Haugen ble overmannet, gikk tønnene i vannet. Hvem som hadde skylden for det, Haugen eller politifolkene som fikk lagt ham i jern, ble ikke avklart i rettssaken.

Det ble heller ikke avklart om han hadde tynnet ut giften før han reiste hjemmefra. Haugen slapp unna med en bot.

Slapp med skrekken, men

Til tross for intens prøvetagning de nærmeste dagene ble det aldri påvist noe gift i drikkevannet. Inntaket til renseanlegget ligger på stort dyp på den andre siden av Maridalsvannet, og giften var bokstavelig talt en dråpe i havet.

Hvilke skader giften eventuelt gjorde på fiske- og insektliv i vannet, vet ingen.

Sånn sett gikk det bra. Oslos befolkning slapp med skrekken, men hendelsen viste hvor utsatt den norske drikkevannsforsyningen var. Den er da som nå basert på lett tilgjengelig overflatevann.

Det krever ikke mye fantasi å se for seg hva en terrorist med mer sofistikerte metoder enn en desperat nyrydningsmann fra Smøla kan stelle i stand.

– I ettertid gjorde jeg meg noen tanker om hvor sårbart vårt moderne samfunn er, sier Bondevik, som vitnet i rettssaken mot Haugen og også møtte ham siden.

– Vi møttes over en kopp kaffe i stortingskantinen. Tidligere statsminister Per Borten hadde invitert ham. Han hadde stor sympati for Haugens sak, men ikke for hans fremgangsmåte.

VG sparte ikke på konfekten da avisen dagen etterpå brukte hele forsiden til å fortelle om hendelsen ved Hammeren.

Det ble aldri avklart hva som skjedde da politiet og Svein Severin Haugen tørnet sammen ved Maridalsvannet. Tønnene ble veltet av traktorhengeren, og innholdet rant ut i Oslos drikkevann.