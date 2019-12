Værforholdene på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge har medført dårlig fremkommelighet, men det er ikke meldt om ulykker med alvorlige personskader natt til onsdag.

Trær i veiene

Øst politidistrikt melder om at trær har falt ned på veier og ber folk om å være observante. Det er også meldt om flere trær som må ryddes vekk i Asker, Drøbak, Arendal, Bergen, Tvedestrand, Nesodden, og Mosby utenfor Kristiansand.

I Bergen kjørte Fløibanen på et tre som hadde falt i sporet tirsdag kveld. Brannvesenet måtte vente med opprydningsarbeidet til vinden hadde løyet. Klokken 7.30 onsdag morgen var banen i drift igjen, melder BT.

På E18 mangler det fremdeles belysning ved Tvedestrand på grunn av et tre som falt ned der. Treet er nå fjernet.

Rasfare og oversvømmelser

I Oslo har en lyktestolpe knekt ved Schouterassen på Sinsen, melder brannvesenet på Twitter.

#Oslo Sagene er i Schouterrassen hvor en lyktestolpe har knekt og ligger og gnistrer. Nettpartner overtar på stedet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) December 11, 2019

Andre steder har uværet ført til flom og rasfare. I Gjesdal i Rogaland måtte tre hus evakueres på grunn av fare for jordskred tirsdag kveld.

Der måtte også Figgjoveien stenges, etter at deler av asfalten ble vasket bort av vannet fra elven som går parallelt med veien. En bil har falt halvveis ned i et synkehull som åpnet seg i veien, skriver Stavanger Aftenblad.

Bergens Tidende meldte også om strømbrudd som rammet en rekke husstander på Sotra. Også på Vegårdshei i Agder ble flere hus strømløse i natt, skriver Fædrelandsvennen.

Fjellovergangene

Svært mange fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt natt til onsdag.

E16 over Filefjell er en av få som har vært åpne, men tirsdag morgen åpnet E16 mellom Stalheim og Gudvangen også igjen,etter å ha vært nattestengt på grunn av uvær og rasfare, ifølge Vegtrafikksentralen Vest.

Også riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom er åpnet igjen. Riksvei 13 over Vikafjellet åpnes ikke igjen i onsdag.

Også E6 over Dovre, fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er blant de stengte overgangene.

Kolonnekjøringer

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for alle kjøretøy under 7,5 tonn. Det er kolonnekjøring for alle kjøretøy på strekningen.

Det er kolonnekjøring på de mest trafikkerte fjellovergangene mellom øst og vest, som riksvei 52 Hemsedal, E134 over Haukelifjell og på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli.

På E134 mellom Seljestad og Røldal er det redusert sikt, og kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. E134 Karmsund bro var en periode stengt tirsdag kveld på grunn av kraftig vind, men ble åpnet før midnatt da vinden løyet.

Rett før klokken 5 meldte Vegtrafikksentralen at fergesambandet Horten-Moss innstiller inntil videre alle avganger grunnet værforholdene, men at planen er å gjenoppta ordinær drift med først avgang fra 6.15 fra Horten og 6.30 fra Moss.

Biler i banen

Klokken 4.33 meldte Vegtrafikksentralen Vest at riksvei 7 Maurset i Eidfjord i perioder på inntil én time fra klokken 6 blir stengt på grunn av berging av et vogntog. Riksvei 5 i Sogndal i Sogn og Fjordane var stengt noen timer på natten da et annet vogntog måtte berges.

E16 i Oppland var en periode stengt etter litt sør for Begna bro, også det på grunn av trafikkuhell. Ifølge politiet i Innlandet var det speilglatte veier på stedet som medførte at flere biler kjørte inn i hverandre litt før midnatt. Det ble ikke meldt om personskader, men det tok over fire timer før veien var åpnet igjen for fri ferdsel.

I Oslo veltet en mindre traktor som strør trikkeholdeplasser, og skapte problemer for trikken i Drammensveien ved Skøyen. Den fikk dekket på utsiden av perrongen og veltet, men kom etter hvert på rett kjøl ved hjelp av brannvesenet.