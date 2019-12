Trær faller over veier. Flere biler har veltet.

Værforholdene på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge har medført dårlig framkommelighet, men det er ikke meldt om ulykker med alvorlige personskader natt til onsdag.

Rett før klokka 5 melder Vegtrafikksentralen at ferjesambandet Horten-Moss innstiller inntil videre alle avganger grunnet værforholdene, men at planen er å gjenoppta ordinær drift med først avgang fra 6.15 fra Horten og 6.30 fra Moss.

Fjellovergangene

Svært mange fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt natt til onsdag. E16 over Filefjell er en av få som er åpne, men E16 er imidlertid stengt på strekningen fra Voss til Gudvangen, noe som medfører en omkjøring via E39 som kan ta 2–3 timer ekstra.

Siste oppdatering fra Vegtrafikksentralen Vest viser at riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom nå er åpnet, mens riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 53 på strekningen Årdal til Tyin og fylkesvei 50 fra Aurland til Hol fremdeles er stengt.

Også E6 over Dovre, fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er blant de stengte overgangene.

Kolonnekjøringer

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for alle kjøretøy under 7,5 tonn. Det er kolonnekjøring for tyngre kjøretøy på strekningen.

Det er kolonnekjøring på de mest trafikkerte fjellovergangene mellom øst og vest, som riksvei 52 Hemsedal, E134 over Haukelifjell og på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli.

På E134 mellom Seljestad og Røldal er det redusert sikt, og kolonnekjøring kan innføres på kort varsel, og E134 Karmsund bru var en periode stengt tirsdag kveld på grunn av kraftig vind, men ble åpnet før midnatt da vinden løyet.

Biler i banen

Klokka 4.33 melder Vegtrafikksentralen Vest at riksvei 7 Maurset i Eidfjord i perioder på inntil én time fra klokken 6 blir stengt på grunn av berging av et vogntog. Riksvei 5 i Sogndal i Sogn og Fjordane var stengt noen timer på natta da et annet vogntog måtte berges.

E16 i Oppland var en periode stengt etter litt sør for Begna bru, også det på grunn av trafikkuhell. Ifølge politiet i Innlandet var det speilglatte veier på stedet som medførte at flere biler kjørte inn i hverandre litt før midnatt. Det ble ikke meldt om personskader, men det tok over fire timer før veien var åpnet igjen for fri ferdsel.

Til og med i Oslo by veltet en mindre traktor som strør trikkeholdeplasser, og skapte problemer for trikken i Drammensveien ved Skøyen. Den fikk dekket på utsiden av perrongen og veltet, men kom etter hvert på rett kjøl ved hjelp av brannvesenet.

Trær i veiene

I Øst politidistrikt melder de at det har vært en del nedfall på veier og at folk må være observante, noe som også er tonen fra flere andre steder i løpet av natten. Blant annet er det meldt om flere trær som må ryddes vekk i Drøbak, Arendal, Tvedestrand, Nesodden, og Mosby utenfor Kristiansand.

På E18 mangler det fremdeles belysning ved Tvedestrand på grunn av treet som datt ned der. Treet er nå fjernet.