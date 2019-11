– Vi må vinne konkurranser. Ellers får vi ingen tog å kjøre!

– Det er intet dramatisk rundt min avgang. Jeg har hatt muligheten siden jeg fylte 63. Nå var tiden inne, sier Isaksen til Aftenposten.

Fredag ble det kjent at Isaksen går av som konsernsjef i Vy. Han meddelte torsdag styret i Vygruppen AS at han ønsker å fratre sin stilling. Isaksen har vært konsernsjef for Vy siden september 2011 og er nå 65 år gammel.

– Hva har vært de største fremgangene for selskapet under deg?

– Vi fikk en veldig god driv i togvirksomheten fra og med 2012, med en økning på 30 prosent i antall passasjerer. 50 nye togsett var bestilt da jeg tok over, nå er det kommet over 110. Bussdelen av selskapet (Vys busser frakter mange flere passasjerer enn togene, red.anm.) er veldrevet. Jeg tror vi har et stort potensial innenfor mobilitet og reiseliv, sier Isaksen.

Blir busselskap uten anbudsseire

Selskapet har gjennom Isaksens ledelse tapt anbud om å kjøre Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Eidsvoll-Trondheim) og flere andre strekninger i nord. I tillegg tapte vy konkurransen om å kjøre på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

– Er det en fare for at Vy blir et rent busselskap?

– Vi må vinne konkurranser, ellers blir det ikke noen tog å kjøre.

– Men også tredje konkurranse, om Bergensbanen, blir knallhard. Har avgangen din akkurat nå å gjøre med signaler om at dere ligger dårlig an nå rett før avgjørelsen om hvem som vinner tas?

– Nei, og jeg kan ikke kommentere noe rundt konkurransene som pågår, svarer Geir Isaksen.

Martin Slottemo Lyngstad

– Riktig å bytte navn

Det vakte relativt kraftige, negative reaksjoner da NSB og Nettbuss i mars skiftet navn til Vy – etter å ha brukt hele 280 millioner kroner på å komme frem til dette navnet. Blant kritikerne var nettopp Språkrådet, som anbefalte NSB å beholde navnet sitt siden det sto i en særstilling i folks bevissthet.

– Var det, sett i ettertid, lurt å skifte til Vy-navnet?

– Det kan diskuteres om vi fant det optimale navnet. Men jeg tror fortsatt at det var riktig å bytte navn, og at navnet vil vokse seg inn i det norske folk, sier Isaksen, som tidligere avslørte til Aftenposten at han ville beholde NSB-navnet.

På spørsmål om hva som har smertet mest i åtte årene han har vært togdirektør, svarer 65-åringen:

– Det verste har vært den dårlige punktligheten, spesielt nå i høst.

Ønsket ikke den nye jernbanemodellen

– Er likevel nordmenns eierforhold til selskapet, og ansattes hjerte for det, svekket?

– Jeg tror ikke det. Men jeg tror at jernbanereformen er vanskelig å forstå for noen, i betydningen hvordan jernbanen nå styres og drives.

Det var ikke ønskene Isaksen hadde for jernbanen som nådde frem da regjeringen ønsket å omorganisere. Hans modell nådde ikke opp. Isaksen og NSB mistet ikke minst eiendomskontrollen, som var den delen som hadde sørget for store inntekter gjennom mange år.

– Det var ikke modellen du ønsket som vant frem da regjeringen ønsket å omorganisere jernbanen? – Det er sant. Men reformen og rammen rundt jernbanen er et anliggende for eieren, altså staten. Når valget er tatt må vi i selskapet bare være med på det, sier Isaksen.

Styret i Vygruppen AS har satt ned et ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef. Isaksen sier han vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer. Deretter skal han fortsette som rådgiver i Vy.