Aftenposten møter statsråden en uke etter avsløringen om at det skjedde minst 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Siden det ble kjent, har hun stilt i flere debatter, der hun blant annet er blitt kritisert for ikke å ha vært klar over omfanget av sykehjemsvolden.

– Det er nesten en godt bevart hemmelighet hva som skjer på innsiden av norske sykehjem. Så vi er helt nødt til å sørge for at det blir mer åpenhet, sier Listhaug.