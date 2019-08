Nabo om politiets dødsskyting på Gran: - Hørte flere enn to skudd

Naboer hørte flere skudd da politiaksjonen endte i en konfrontasjon med dødelig utfall ved 20-tiden mandag.

– Flere enn to skudd, forteller en nabo til Aftenposten. Andre sier at det kan ha vært så mange som åtte.

Spesialenheten for politisaker, som etterforsker dødsfallet, ønsker ikke å si noe om antall skudd.

– Vi kan ikke gi noen opplysninger om antall skudd som ble avfyrt. Det er sentralt i vår etterforskning, sier etterforskningsleder Marit Storeng i Spesialenheten.

Eskalerte

Kriminalteknikernes arbeid indikerer at det trolig var på den trange plattingen utenfor inngangsdøren at situasjonen eskalerte slik at politifolkene avfyrte skudd og tok livet av mannen.

Kriminalteknikere fra Kripos arbeidet hele tirsdag på åstedet. Ved inngangsdøren saget og brakk de løs deler av dørkarmen for å se etter prosjektiler fra politiets våpen.

Inne i det lille huset brukte teknikerne laserutstyr til å beregne kulebanene.

Sjeldent

Det er sjelden politiet avfyrer dødelige skudd i Norge; dette var femte gangen på litt under seks år (se faktaboks).

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå det som skjedde under politiaksjonen. Polititjenestepersonen (e) som avfyrte skudd har rutinemessig status som mistenkt og våpnene deres er beslaglagt for tekniske undersøkelser. Undersøkelsene vil trolig kunne gi informasjon hvem som avfyrte hvilket skudd og hvor på mannens kropp det traff.

Aftenposten har undersøkt hvorvidt offeret er tidligere straffedømt i rettinstanser i hjemdistriktet, og har ikke funnet noen dommer. Men politiet opplyser at de var noe kjent med mannen fra før.

Teknikernes arbeid tyder på at noen av skuddene gikk inn i treverket da politiet skjøt mot mannen i 60-års alderen, etter at han ifølge politiet gikk til angrep på dem med motorsag.

– Til slutt ble det løsnet skudd på en slik måte at det fikk et tragisk utfall. Det er klart at det er tragisk for pårørende og det preger politiet og alle fra nødetatene som var til stede, vi hadde jo bistand fra brann og helse, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

– Var motorsagen igang?

– Den var farlig, for å si det sånn.

Fakta: Politiets våpeninstruks (utdrag): § 4-3: Skytevåpen kan bare brukes når det er absolutt nødvendig og hvor lempeligere midler forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart ikke vil føre frem, i situasjoner hvor tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling eller annen grov integritetskrenkelse, og bruk av våpen fremstår som nødvendig for å hindre tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Det som endte med dødelige politiskudd, startet som en velferdssjekk ved 11-tiden. Helsepersonell hadde fått en bekymringsmelding og skulle undersøke hvordan det sto til med mannen som bodde alene bak igjenspikrede vinduer. De ba om at politiet ble med dem.

– Det var en lokal patrulje, som ikke var bevæpnet og hadde vanlig uniform på seg, forteller Teigen.

Fakta: Fem hendelser med dødelige skudd fra politiet * 5. august 2019: En mann i midten av 60 årene blir skutt og drept på Jaren i Oppland etter han ifølge politiet angrep dem med motorsag. * 27. november 2016: En 34 år gammel mann ble drept etter en skuddveksling med politiet i Kristiansand. To tjenestemenn avfyrte tilsammen 17 skudd mot mannen og bilen hans. * 26. september 2015: Politiet mottok melding om en person i Hedmark som skulle ha et våpen. Da politiet dro hjem til mannen, avfyrte han et skudd som traff en tjenestemann. Politiet besvarte ilden, og personen døde på stedet. * 22. april 2006: En beruset mann skjøt på politiet med en avsagd hagle i Skui i Bærum. Tre politimenn ble truffet, men ikke alvorlig skadet. Politiet skjøt tilbake, og mannen døde av et skudd i hodet. *18. mai 2005: En 34 år gammel mann ble drept i Larvik sentrum. Han var utagerende på åpen gate og truet med kjøttøks. *I perioden 2002–2019 ble totalt 29 personer skadet under væpnede konfrontasjoner med politiet. Kilde: Spesialenheten/Politidirektoratet/NTB

Angrepet med machete

Politifolkene skal uten varsel ha blitt angrepet med en machete. En nabo så hvordan en av politifolkene klarte å kaste seg unna og nærmest ramlet ned trappen. Vedkommende skal ha fått en mindre skade i ansiktet av macheten.

– Politiets intensjon og ønske er å løse dette på en måte hvor vi ikke skader noen. Vi bruker ropert, prøver å oppnå kontakt og vi har en forhandler på plass. Vi jobber utover hele dagen selv om vi blir truet med machete igjen.

Politiet brøt også opp et av de igjenspikrede vinduene og ble da sprayet på med en væske som de fryktet var etsende.

Elektrosjokkvåpen uten virkning

– Til slutt blir vi truet med en motorsag og vi ber da om bistand fra beredskapstroppen i Oslo.

Mannskapene fra beredskapstroppen kom raskt til Gran. Noen av dem deltar i prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen og flere ganger ble det mandag skutt mot mannen i 60-årene, uten at det hadde tilsiktet virkning.

Naboer som Aftenposten har snakket med er preget av hvordan politiaksjonen endte.

Flere betegner avdøde som en person som holdt seg for seg selv, men andre forteller at de hadde en helt grei kontakt og snakket med ham da de møttes.

Avdødes familie har fått en egen pårørendekontakt i politiet og vil senere bli invitert til et møte, ifølge stabssjef Teigen.

Politifolk avhørt som mistenkte

Etterforskere fra Spesialenheten for politisaker avhørte allerede natt til tirsdag to av politifolkene som var med på aksjonen.

– Avhørene fortsetter i dag. Vi kan ikke gi noen opplysninger om antall skudd som ble avfyrt. Det er sentralt i vår etterforskning.

Politiet har lov til å bruke skytevåpen på gitte vilkår.

– Vi har plikt til å etterforske saker der noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse. Det vi ønsker å få belyst hva som har skjedd og hvilke vurderinger som er gjort fra politiets side. Så blir det en jobb å holde dette opp mot gjeldende regelverk, sier etterforskningsleder Marit Storeng i Spesialenheten til Aftenposten.

Rutinemessig har den eller de politifolkene som skjøt status som mistenkt, for at de skal ha rettigheter til blant annet bistand av advokat.