Mulla Krekar pågrepet i natt – hva skjer videre?

Mandag kveld pågrep PST og Oslo politidistrikt mulla Krekar, også kjent under sitt egentlige navn Najmuddin Faraj Ahmad, i sitt hjem i Oslo.

Pågripelsen skjedde på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Mandag fant en italiensk domstol Krekar skyldig i terrorplanlegging og dømte han til tolv års fengsel. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.

Fakta: Hvem er mulla Krekar? 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad. Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991. Ledet frem til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert. Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger. Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise. 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig. Kilde: NTB

1. Blir han varetektsfengslet i morgen?

Mulla Krekar fremstilles trolig for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag. Hva skal til for at Oslo tingrett mener det er hensiktsmessig å fengsle den terrortiltalte mullaen?

Vilkårene for at noen skal kunne varetektsfengsles i Norge, er at det må være skjellig grunn til å mistenke han eller henne for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder. Det må altså være mer sannsynlig at Krekar er skyldig i tiltalen, enn det motsatte.

I tillegg til en sannsynlighetsovervekt for at Krekar har gjort det han er siktet for, må én av følgende grunner være til stede:

Fare for at han rømmer og/eller ikke møter til rettssaken.

Fare for at han kan komme til å ødelegge bevis, true vitner eller tilpasse sin egen forklaring til andres forklaringer.

Det er sterk fare for gjentagelse av straffbare handlinger.

Han ber selv om bli varetektsfengslet.

Mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, mener det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle hans klient igjen.

– PST vet at min klient aldri har forsøkt å unndra seg straffeforfølgelse. Han har stilt opp i alle rettsmøter, han har ikke reisedokumenter, i tillegg har han et utseende som vil avsløre ethvert forsøk på å rømme, sier Meling til Aftenposten.

2. Hva skal til for at han utleveres til Italia?

Ettersom Krekar er tiltalt for terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia, og italienske myndigheter anmodet om at han ble pågrepet, så er det ikke urimelig å anta at de vil komme med en begjæring om å få Krekar utlevert.

Dette har italienske myndigheter gjort tidligere, men begjæringen ble trukket 25. november 2016. Da hadde norske domstoler fastslått at Krekar kunne utleveres til Italia.

Spørsmålet er om italienske myndigheter på nytt vil begjære mulla Krekar utlevert.

Vilkårene for utlevering er de samme som går igjen i utleveringsavtaler verden over. Hovedpunktene er:

Det må være et alvorlig nok straffbart forhold

Forholdet må være straffbart i begge land

Den som utleveres må ikke settes under tiltale for annet enn det personen er utlevert for

Siden Krekar er straffedømt «in absentia» i Italia må han ha rett på en ny rettshøring i Italia, hvor han kan delta direkte foran domstolen.

Det er tingretten som avgjør om vilkårene for utlevering er oppfylt. Tingrettens avgjørelse vil kunne ankes på vanlig måte, potensielt helt til Høyesterett. Kommer domstolen frem til at utlevering kan skje på rettslig grunnlag, blir saken så sendt over til Justisdepartementet, som igjen vil fatte et vedtak.

– Dersom det fattes et vedtak om utlevering så kan vedtaket påklages. En eventuell klage vil bli behandlet av Kongen i statsråd. Etter dette er det ikke flere klagemuligheter, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten.

3. Han har anket dommen – hvordan kan det påvirke utleveringen?

Brynjar Meling forventer ikke at italienerne vil komme med en ny utleveringsbegjæring.

– Det er rett og slett ikke grunnlag for å opprettholde den nå. Da de valgte ikke å begjære Krekar utlevert til rettssaken, vil det være et paradoks hvis de nå vil ha ham utlevert. De får vente til det foreligger en rettskraftig dom, så får vi se om det er noe grunnlag da.

Justisministeren sier til Aftenposten at de fleste som blir utlevert på grunn av en pågående rettsprosess, blir utlevert før det foreligger en dom.

– Det er ikke uvanlig at personer blir utlevert før det foreligger en rettskraftig dom, det er mer uvanlig at de blir utlevert etter at det foreligger en dom. Det vanligste er at utlendingen blir utlevert for å delta i rettsprosessen. Grunnen til at det ikke har skjedd her, er at Krekar ikke ønsker å reise fra Norge, sier Kallmyr.

4. Krekar er utvist fra Norge. Kan han sendes andre steder – hvis han ikke utleveres til Italia?

Mulla Krekar har på mange måter vært en verkebyll for flere regjeringer. Gang på gang har norske myndigheter forsøkt å kaste den kontroversielle kurderen ut av landet.

Et stort problem for norske myndigheter er at mulla Krekar risikerer dødsstraff i hjemlandet Irak. I tur og orden har norske regjeringer mislykkes med å få garantier om at de ikke vil henrette Krekar dersom han sendes tilbake til hjemlandet.

Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for å kunne utlevere Krekar til Irak.

Derfor ser Italia ut som den enkleste løsningen for norske myndigheter, hvor Krekar ikke risikerer dødsstraff.