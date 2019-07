Frp har færrest «rike onkler» i valgkampen

I alt har Frp fått 261.000 kroner i valgkampbidrag. Det viser en gjennomgang av partifinansieringen som NTB har gjort.

Frp er dermed solid forbigått av både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt, som har fått henholdsvis 805.617 og 592.000 kroner å rutte med til valgkampen. Også KrF ligger et solid hestehode foran med 614.800 kroner.

Høyre får mest

Alle de øvrige partiene har passert millionen og vel så det i gaver og bidrag. Høyre troner øverst på pallen med nærmere 8,75 millioner kroner, med Arbeiderpartiet hakk i hæl med nesten 7,5 millioner.

Deretter er det et stykke ned til SV, som kan bruke i underkant av 3,4 millioner kroner til reiser og valgkampmateriell. Enda et hakk under ligger Venstre med 1,6 millioner kroner og Senterpartiet med 1,38 millioner.

Når det gjelder enkeltbidrag, har Ap fått det største – 5 millioner kroner – fra Fagforbundet, mens Stavanger Høyre har valgt å bruke 2 millioner kroner fra kommunepartikassen for å prøve å sikre seieren i oljebyen.

Fagforbundet støtter også SV med drøyt 2 millioner kroner og Sp med 1,25 millioner.

Mest fra private

De største private bidragene er det Høyre og Venstre som er de lykkelige mottagerne av. De får 1 million kroner hver fra henholdsvis selskapene Kistefos og Canica.

Høyre kan også glede seg over 995.000 kroner fra selskapet Eiendomsspar i Oslo, mens milliardæren Trond Mohn i Bergen støtter Arbeiderpartiet med 600.000 kroner.

To andre av Bergens rikeste menn, Bjarne Rieber og Herman Friele, støtter som vanlig Høyre med henholdsvis 500.000 og 250.000 kroner.

Frp to største bidrag er på 100.000 kroner fra hver av selskapene Meditek Capital og Langebru AS.

Partiskatt

SV kan på sin side nyte godt av partiskatten som alle med tillitsverv på Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler. Denne har de siste årene vært på 9 prosent.

Det største private bidraget kommer fra Oddny Miljeteig, som er gruppeleder for SVs bystyregruppe i Bergen. I tillegg til partiskatten på drøyt 44.000 kroner har hun betalt 50.000 kroner i valgkampbidrag.

Også Rødt flyter på partiskatt og bidrag fra partimedlemmer i valgkampen. Det største bidraget på 54.390 kroner kommer fra partileder Bjørnar Moxnes.