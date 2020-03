Lørdag skrev Aftenposten om bønder som vurderer å kutte ut matproduksjon på grunn av stor risiko. Mangelen på arbeidskraft truer det norske landbruket, som et vanlig år er avhengig av 30–40.000 sesongarbeidere fra utlandet.

Situasjonen beskrives som kritisk. Økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler kan hindre utenlandsk arbeidskraft adgang til Norge.

– Vi kan ikke utsette våren

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) oppfordrer norske bønder til å så mens de kan.

– Vi kan ikke utsette våren. Våren er nå. Jeg oppfordrer bøndene til å så nå. Vi jobber nå døgnet rundt for å finne arbeidskraft, dette må vi finne løsninger på sier Bollestad til Aftenposten.

Hun mener det er viktig at man ikke kommer bakpå allerede før sesongen er i gang.

– Vi må sette alle kluter til nå. Det er viktig at vi ikke stiller oss slik at vi taper denne kampen før den har begynt, sier landbruks- og matministeren.

Særlig grønnsaksbøndene er utsatt. De må i løpet av et par-tre uker bestemme seg for om de skal så. Dersom de ikke har arbeidskraft nok til å høste de ferdige grønnsakene, risikerer de at store investeringer går tapt.

Vil forlenge oppholdstillatelse og mobilisere norske arbeidstagere

Sent lørdag kveld kom det melding om at Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en endring i utlendingsforskriften for å sikre at utenlandske arbeidstagere i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. I tillegg vil regjeringen forbedre formidlingen mellom arbeidsledige i Norge og de bøndene som har behov for arbeidskraft.

– De som allerede har en arbeidsavtale og har mulighet til å være her lenger, skal få bli. Vårt hovedfokus er å beholde de arbeiderne som allerede er her og løfte opp norsk arbeidskraft, sier Bollestad.

– Er det ikke mange sesongarbeidere som ikke har kommet ennå?

– Det har vi ikke helt oversikt over nå. Det viktigste for oss er å holde på dem som er her og ha gode karanteneregler for dem som eventuelt kommer. Så må vi også legge til rette for at norsk arbeidskraft kan brukes i de oppgavene landbruket trenger, sier ministeren.

Eventuelle utenlandske arbeidstagere må i karantene dersom de kommer til Norge. Bollestad sier det da er arbeidsgivers plikt å legge til rette for at denne kan gjennomføres på forsvarlig måte.

– Men det er mange eventualiteter i denne saken. Det er heller ikke noen automatikk i at man får tak i arbeidskraft fra utlandet. Luftrommet flere steder er stengt og landene har sine egne tiltak og regler.

Ønsker seg statlig kompensasjonsordning

Gartnerhallen frykter at situasjonen kan føre til økte utgifter for frukt- og grøntprodusenter og ønsker seg derfor en statlig kompensasjonsordning.

– Vi er i dialog med myndighetene for å sikre kompensasjon for ekstra kostnader for produsentene, både for økte lønninger og ekstra kostnader knyttet til karantene, sa administrerende direktør Elisabeth Morthen til NTB fredag.

– Kan det bli aktuelt at staten kompenserer for ekstra kostnader knyttet til karantene?

– Vi jobber med å komme med forslag til hva som skal gjøres i forhold til ny arbeidskraft fra utlandet, men nå er først og fremst fokuset vårt at vi skal løse problemene med dem som allerede er her og norsk arbeidskraft, sier Bollestad.

Ber bøndene gjennomføre risikoanalyse

Ministeren har daglig kontakt med leder av Bondelaget, Lars Petter Bartnes. I tillegg har hun videomøte hver tirsdag og torsdag med sentrale organisasjoner, bedrifter og statlige aktører for å ta opp problemstillinger fortløpende.

– Jeg har også bedt om at gårdene må gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er viktig at det læres opp noen som kan ta seg av det elementære på gården dersom noen blir syke, sier Bollestad.

Landbruks- og matministeren presiserer at det per nå ikke er noen problemer med matproduksjonen i Norge.

– Den går som normalt. Melk, egg og kjøtt leveres. Det er ingen problemer med forsyningen eller forsyningskanaler, forsikrer hun.

Innreiseforbud skaper problemer for svenskene

Også i Sverige er det frykt for at grensestenging vil ramme jordbruket. Særlig jordbærbønder er bekymret, skriver NTB.

– Om vi ikke får beskjed innen et par uker er risikoen stor for at bare kaster bort penger. Hvis det ikke kommer sesongarbeidere, vil jordbærene bare bli liggende og råtne, sier bærbonden Mattias Robertsson til Blekinge Läns Tidning.

EU innførte innreiseforbud til unionen i 30 dager den 19. mars. Dersom perioden forlenges er det dårlig nytt for svenske bønder, som i likhet med de norske er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Torsdag i forrige uke sendte Landbruks- og matdepartementet ut en pressemelding om at det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket.

De som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg jobb i landbruket oppfordres til å bruke arbeidsplassen.no eller Norske Landbrukstenester sin portal for formidling av arbeidskraft.