– Regjeringen vil i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget. Den vil gi regjeringen myndighet til raskt å kunne fastsette forskrifter, sier Solberg.

Hun forteller at det har vært flere tilfeller der det har vist seg å ta for lang tid å få på plass nødvendige endringer.

Vedtas torsdag, varer halvt år?

Med en slik lov vil regjeringen kunne innføre regler raskt uten at dette må behandles i Stortinget. Stortinget vil med en tredjedel av stemmene ha mulighet til å stoppe nye forskrifter.

Regjeringen håper å få lovforslaget behandlet allerede torsdag.

Solberg la vekt på at forslaget om en fullmaktslov er drøftet med partiene på Stortinget. Ifølge lovforslaget skal regjeringens utvidede fullmakter vare i seks måneder.

– Vi gjør dette for å få ting til å fungere, ikke for å få nye maktområder i samfunnet.

– Til alle som er bekymret, vil jeg si at dere skal vite at vi gjør alt som står i vår makt for å hjelpe, sier statsminister Erna Solberg.

Forslaget om en fullmaktslov vil bli lagt frem i ekstraordinært statsråd klokken 17 onsdag.

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie orienterer på pressekonferansen. Mæland er i karantene og deltar derfor fra videolink.

Usikkert hvordan loven skal anvendes

Regjeringen vet ikke nøyaktig hvordan den nye loven vil bli brukt. Men justisminister Monica Mæland nevner noen eksempler på regler som vil kunne vedtas raskt med den nye loven. For eksempel krever en generalforsamling i endel selskaper fysisk tilstedeværelse.

– Det er ikke å anbefale i en situasjon der vi må holde avstand.

Mæland sier mange nordmenn opplever at det er blitt vanskeligere å komme seg hjem fra utlandet. Regjeringen jobber nå tett med SAS og Norwegian slik at dette kan løses.

– Regjeringen vil dekke ekstrautgifter som flyselskapene får når de gjennomfører flyvninger som de ellers ville ha innstilt.

Ekstraordinære flyoppdrag for å få folk hjem betales av regjeringen. Praksisen gjelder frem til 31. mars.

Produserer smittevernsutstyr i Norge

Mange sykehus og kommuner har meldt om at de mangler smittevernsutstyr.

– Alle skal vite at regjeringen gjør alt vi kan for å skaffe dere det, sier helseminister Bent Høie.

Oslo kommune har i dag fått ekstra forsyninger, forteller Høie.

– En norsk bedrift begynner nå å produsere smittevernsfrakker. En annen bedrift vil produsere desinfiseringsvæske.

Høie viser også til en ny spørreundersøkelse som viser at alle nordmenn har fått med seg myndighetenes viktigste smittevernråd.

Bygger system for selvrapportering

Myndighetene jobber nå med å bygge et system for selvrapportering av luftveissymptomer. Rapporteringen vil skje på Helsenorge.no. Den som rapporterer, vil være anonym. Systemet vil gi myndighetene bedre oversikt og mulighet til å bekjempe viruset.

– Jeg beklager dypt at vi nå er nødt til å utsette planlagte operasjoner. Hver dag tar nå de som jobber i helsetjenesten, vanskelige beslutninger. Vi har klare regler for hvordan dette skal gjøres. De gjelder fortsatt, sier Høie videre.

Oppdaterte tall

28.522 personer er testet for Koronaviruset i Norge. Det er et høyt tall, mener Lene Vold i Folkehelseinstituttet. 1423 personer er smittet i Norge. Tallet har økt med 116 det siste døgnet.

– Vi ser nå at det er en svak, men ikke dramatisk stigning, sier Vold.

Det er rapportert om seks dødsfall i Norge. 68 personer ligger på sykehus. 18 av disse er på intensivavdeling.

Svarer på spørsmål om portforbud

Erna Solberg får spørsmål om det ikke haster med strengere tiltak nå som dødsfallene har gått fra tre til seks.

– Vi kommer til å se flere og høyere dødstall fremover, særlig blant personer med svak helse som allerede er innlagt i en omsorgsinstitusjon. Portforbud for alle andre vil i utgangspunktet ikke hjelpe dem, sier Solberg.

Gjentar oppfordringen til hyttefolket

– De som er på hytta, vær så snill å reise hjem. Ikke reis på hytta de nærmeste dagene, sier Mæland.

Begrunnelsen er at hyttekommunene ikke har kapasitet til å håndtere mange syke mennesker. Den nye loven vil gjøre det mulig for regjeringen å stenge adgangen til hytter på kort varsel.

– Det er sånn i Norge at de kommunene som har mange hytter ikke har en helseberedskap som tilsvarer alle hyttebeboerne. Hvis vi ikke ser at dette endrer seg i løpet av de neste dagene, blir vi nødt til å stenge adgangen til hyttene, sier Solberg.